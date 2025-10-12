VIDEO: Lũ quét kinh hoàng "tàn phá" điểm trường mầm non ở Thái Nguyên

Năm ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ngày 7-10, các cô giáo Điểm trường mầm non xóm Hoan (xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên, trước đây là địa bàn huyện Đồng Hỷ) đang tất bật dọn dẹp, vệ sinh môi trường, lau chùi những dụng cụ, đồ dùng học tập còn sót lại.

VIDEO: Điểm trường mầm non tan hoàng sau lũ quét kinh hoàng

Với sự giúp đỡ của lực lượng quân đội, người dân và thầy cô giáo các trường lân cận, Điểm trường mầm non xóm Hoan đã cơ bản dọn dẹp xong, nhưng ngày đón trẻ trở lại trường vẫn chưa thể triển khai do trường bị hư hỏng nặng, phần lớn trang thiết bị, dụng cụ dạy và học bị cuốn trôi hoàn toàn sau cơn lũ dữ.

Điểm trường mầm non xóm Hoan nằm cạnh bờ suối, được xây dựng kiên cố. Theo cô giáo Dương Thị Yến, trận mưa lớn kéo dài khiến lũ quét tràn về, nước xiết đã cuốn phăng một phần lớn nền đất phía sau của điểm trường, khiến kết cấu móng bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện tại, khu vực này đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, lộ rõ cột móng và chân tường.

Cô giáo Dương Thị Yến lau bức ảnh Bác Hồ để treo lại vị trí cũ

Cô giáo Lưu Thị Thu Thảo cho biết điểm trường xóm Hoan có hơn 60 trẻ, với 4 lớp, gồm lớp nhà trẻ, lớp 3 tuổi, lớp 4 tuổi và lớp 5 tuổi. Hiện hầu hết các trang thiết bị, bàn ghế bị cuốn trôi, khiến việc đưa trẻ trở lại trường gặp nhiều khó khăn. Bốn lớp học trước đây được bố trí mỗi lớp 1 chiếc ti vi, nhưng tất cả đã trôi theo dòng nước lũ.

Trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài đã làm ngập sâu nhiều trường học, nhiều cơ sở chịu thiệt hại nặng về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa nguồn lực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương để khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi tổ chức dạy và học trở lại.

Điểm trường mầm non xóm Hoan sau khi lũ quét qua. Ảnh: Thu Thảo

Bùn đất tràn vào các phòng học, cuốn trôi hầu hết trang thiết bị, dụng cụ dạy và học của điểm trường. Ảnh: Thu Thảo

Dụng cục học tập, đồ chơi của trẻ tại điểm trường bị nước lũ cuốn trôi

Phần nền đất phía sau của một dãy phòng học bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn

Phần nền đất bị cuốn trôi, nền gạch phía trên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Toàn bộ tường bao của trường bị xô đổ hoàn toàn

Dãy phòng học hiện không thể dọn dẹp do bị sụt lún nghiêm trọng

Phần nền đất bị cuốn trôi, nền gạch phía trên cũng bị sụt lún

Trường học hư hại nặng khiến học sinh chưa thể trở lại trường

Tường bao bị nước lũ quật đổ

Nền của các phòng học sụt lún nghiêm trọng

Trong khi đó, một số dụng cụ học tập, đồ đạc phục vụ ăn bán trú còn sót lại đã được các cô giáo dọn dẹp, vệ sinh

Các cô giáo dọn dẹp, vệ sinh các dụng cụ nhà bếp còn sót lại