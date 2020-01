Video: Loài chim "mafia" dám đánh đuổi cả đại bàng dũng mãnh

Đại bàng được mệnh danh là chúa tể bầu trời do kích thước lớn, sức mạnh vô song cùng bản năng chiến đấu mạnh mẽ và bản tính dũng cảm, hiếu chiến. Loài chim này tấn công cả những con mồi to lớn như dê, bò hay thậm chí là sói hay sư tử núi,...gần như chẳng e de bất kỳ kẻ địch nào.

Tuy vậy, trong tự nhiên vẫn có một loài chim nhỏ bé nhưng lại khiến đại bàng khiếp hãi mỗi khi xuất hiện.

Kẻ to gan đó chính là chim chèo bẻo, vốn được mệnh danh là chim "mafia của bầu trời" do có tập tính bảo kê cho các loài chim khác. Chúng thường bảo vệ một số loài chim nhỏ bằng cách báo động khi các loài chim ăn thịt nguy hiểm xuất hiện, trong một số trường hợp không ngần ngại tấn công cả những kẻ to lớn hơn mình rất nhiều lần.

Nhưng loài chim này không phải những kẻ nghĩa hiệp tự nhiên. Đổi lại việc được bảo vệ, những con chim nhỏ sẽ phải "cống nạp" thức ăn kiếm được với chèo bẻo. Nhiều loài chim khác thậm chí còn làm tổ bên cạnh tổ chèo bẻo và tình nguyện dâng thức ăn cho những kẻ bảo kê này để được bảo kê thường xuyên hơn.