Video kíp Pantsir bắn hạ UAV tấn công chỉ với một phát đạn

Hải Yến |

Kíp chiến đấu Pantsir-S thuộc Cụm quân phía Bắc của Nga đã tiêu diệt một UAV tấn công của Ukraine khi đang làm nhiệm vụ.

- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video kiểm soát khách quan ghi lại quá trình tác chiến. Mục tiêu trên không được phát hiện và xác định từ sớm, sau đó kíp chiến đấu đã đưa ra quyết định phá hủy.

Hệ thống Pantsir được trang bị 12 tên lửa phòng không. Ngoài ra, tổ hợp này còn có 2 pháo nòng đôi cỡ 30 mm, với cơ số đạn 1.400 viên.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hỏa lực mạnh mẽ như vậy cho phép Pantsir tiêu diệt mọi mục tiêu trên không trong phạm vi tác chiến được quy định.

Các kíp chiến đấu luôn duy trì trực chiến 24/24 giờ, liên tục thay đổi vị trí. Khi đến điểm triển khai mới, kíp Pantsir sẵn sàng khai hỏa trong vòng 10 giây.


