VIDEO: Khối quân đội nước ngoài diễu binh trong tiếng reo hò của người dân Hà Nội

Sáng 30-8, buổi tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9 được diễn ra trang nghiêm, quy mô tương đương sự kiện chính thức.

Khoảng 40.000 người tham gia, gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng và khối đứng. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội trước khi trở về điểm tập kết theo kế hoạch.

Đặc biệt, khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, khối dân quân tự vệ, công an sau khi đi qua lễ đài đến vị trí ngã tư Hùng Vương - Trần Phú tách thành 2 khối, diễu binh theo 3 tuyến.

Tại tuyến số 2, với lộ trình Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền và tập kết tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám, các khối diễu binh nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia được người dân phấn khởi chào đón khi đi qua phố Nguyễn Thái Học.

Khối Quốc kỳ Liên bang Nga, được hộ tống bởi đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân, lần đầu diễu binh với lễ phục tại buổi tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9

Người dân và du khách chào đón nồng nhiệt tại phố Nguyễn Thái Học khi đoàn quân đội Nga đi qua



VIDEO: Các khối diễu binh nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia được người dân phấn khởi chào đón khi đi qua phố Nguyễn Thái Học.



Người dân háo hức chờ đón các khối diễu binh đi qua phố Nguyễn Thái Học.

Khối Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đi qua phố Nguyễn Thái Học

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh A80 với 120 cán bộ, chiến sĩ đi qua phố Nguyễn Thái Học được người dân phấn khởi chào đón.