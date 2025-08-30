VIDEO: Khối quân đội nước ngoài diễu binh trong tiếng reo hò của người dân Hà Nội

Sáng 30-8, buổi tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9 được diễn ra trang nghiêm, quy mô tương đương sự kiện chính thức.
Khoảng 40.000 người tham gia, gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng và khối đứng. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội trước khi trở về điểm tập kết theo kế hoạch.
Đặc biệt, khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, khối dân quân tự vệ, công an sau khi đi qua lễ đài đến vị trí ngã tư Hùng Vương - Trần Phú tách thành 2 khối, diễu binh theo 3 tuyến.
Tại tuyến số 2, với lộ trình Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền và tập kết tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám, các khối diễu binh nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia được người dân phấn khởi chào đón khi đi qua phố Nguyễn Thái Học.
Người dân Hà Nội háo hức chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố Nguyễn Thái Học.