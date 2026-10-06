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Video: Khoảnh khắc 'nữ hoàng linh trưởng' quý hiếm xuất hiện trong vườn quốc gia

NGUYỄN VƯƠNG
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Lực lượng chức năng ghi nhận đàn voọc chà vá chân nâu quý hiếm với khoảng 4 con xuất hiện tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP Huế).

Đàn voọc chà vá chân nâu quý hiếm xuất hiện trên đỉnh Bạch Mã. (Nguồn: Vườn Quốc gia Bạch Mã)

Lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã ( TP Huế ) cho biết, đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện của một đàn voọc chà vá chân nâu tại khu vực đỉnh Bạch Mã. Theo đó, đàn voọc gồm khoảng 4 cá thể xuất hiện tại khu vực đỉnh Bạch Mã.

Theo nghiên cứu của Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2019-2020, tại khu vực dãy núi Bạch Mã, từ Km8 tuyến đường lên Bạch Mã trở lên khu vực đỉnh có khoảng 6 đàn voọc chà vá chân nâu. Mỗi đàn có số lượng trung bình từ 5-12 cá thể.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Bạch Mã, việc ghi nhận đàn voọc chà vá chân nâu tại khu vực đỉnh Bạch Mã cho thấy loài linh trưởng quý hiếm này vẫn hiện diện trong hệ sinh thái rừng của Vườn, đồng thời cho thấy giá trị đa dạng sinh học của khu vực.

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Đàn voọc chà vá chân nâu xuất hiện trên đỉnh Bạch Mã (Vườn Quốc gia Bạch Mã, TP Huế). (Ảnh: Vườn Quốc gia Bạch Mã)

Voọc Chà vá chân đỏ hay còn gọi là voọc Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) thuộc họ Khỉ Cựu Thế giới (để phân biệt với loài khỉ tân thế giới), và là loài có màu sắc rực rỡ nhất trong số các loài linh trưởng. Voọc chà vá chân nâu thuộc Nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Chúng được biết mệnh danh là “ nữ hoàng linh trưởng ” cũng bởi vẻ ngoài xinh đẹp và độc đáo. Từ đầu gối đến mắt cá chân của Voọc chà vá chân nâu giống như “đôi tất dài màu nâu đỏ”, cẳng tay trước của chúng như được phủ một lớp găng tay trắng. Bàn tay và đôi chân lại có màu đen.

Voọc chà vá chân nâu có vành râu quai nón màu trắng và thường của con đực sẽ rậm rạp hơn. Đuôi dài màu trắng và có cụm lông trắng ở phía cuối. Phần bụng và lưng có màu xám. Bộ lông trên cơ thể là tổng hợp hài hòa của 5 màu đen, xám, trắng, nâu đỏ, cam nên còn được gọi là voọc ngũ sắc.

Cá thể trưởng thành có trọng lượng cơ thể trung bình ở con đực và con cái tương ứng 11 kg và 8,44 kg. Kích thước thân trung bình khoảng 61 cm ở con đực và 55 cm ở con cái. Đuôi thuôn và dài 55-76 cm. Ở con đực có hai túm lông trắng ở hai góc phía trên gốc đuôi hình tam giác.

Tags

Vườn quốc gia Bạch Mã

đàn voọc chà vá

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