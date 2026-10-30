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Video khoảnh khắc nghị sĩ Armenia đánh nhau giữa quốc hội như phim hành động

Kông Anh
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Vụ ẩu đả bất ngờ xảy ra tại Quốc hội Armenia sau những tranh cãi gay gắt về lời hứa tranh cử và đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Video khoảnh khắc nghị sĩ Armenia đánh nhau giữa quốc hội như phim hành động


Hôm 29/10, trong phiên họp của Quốc hội Armenia được phát sóng trực tiếp, nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và phe đối lập lao vào đấm đá lẫn nhau, sau cuộc tranh luận gay gắt về lời hứa tranh cử. Cụ thể, nghị sĩ Taron Chakhoyan thuộc đảng Khế ước dân sự (đảng cầm quyền) nhắc lại phát ngôn trước bầu cử của một người họ hàng của ông Narek Karapetyan - lãnh đạo phe đối lập.

Cuộc tranh cãi bằng lời nói nhanh chóng biến thành hành động xô đẩy và ẩu đả với những cú đấm, cú đá qua lại ngay trong nghị trường. Các báo cáo cho biết Phó Chủ tịch Quốc hội Vahagn Aleksanyan ném một chiếc ghế về phía các nghị sĩ phe đối lập.

Những hình ảnh được truyền thông Armenia lan truyền cũng cho thấy cảnh tượng đối đầu lan rộng khắp nghị trường khi nhiều nhà lập pháp tiến về phía nhau.

Ban đầu, Chủ tịch Quốc hội Ruben Rubinyan vẫn để phiên họp tiếp tục bất chấp tình trạng hỗn loạn ngày càng gia tăng. Khi bạo lực trở nên nghiêm trọng hơn, một quãng nghỉ được tuyên bố và lực lượng an ninh buộc phải can thiệp.

Cuộc xô xát được cho là lan ra cả hành lang bên ngoài nghị trường, nơi các nghị sĩ tiếp tục tranh cãi trong khi lực lượng an ninh nỗ lực tách các bên ra.

Nghị sĩ phe đối lập Andranik Gevorgyan bị chảy máu mũi, trong khi quần áo của nghị sĩ Ruben Mkhitaryan bị rách trong lúc ẩu đả. Theo truyền thông địa phương, một xe cứu thương được điều đến tòa nhà quốc hội.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Rubinyan tuyên bố ông Karapetyan là người chịu trách nhiệm chính cho vụ việc. Ông Rubinyan cho biết đã xem lại đoạn camera an ninh ghi lại vụ việc trong giờ giải lao và không thấy có bất kỳ lời lẽ xúc phạm nào trong bài phát biểu của ông Chakhoyan.

Tags

Armenia

Karapetyan

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