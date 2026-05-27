Video khoảnh khắc mỏ than ở Trung Quốc phát nổ khiến ít nhất 90 người chết

Kông Anh/VTCnews
|

Vụ nổ mỏ than xảy ra ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, buộc Chủ tịch Tập Cận Bình phải chỉ đạo khẩn.

Khoảnh khắc mỏ than ở Trung Quốc phát nổ khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. (Video: CCTV)

Vụ nổ xảy ra lúc 19h29 ngày 22/5 tại mỏ than Liushenyu thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã , thời điểm xảy ra sự việc có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất, hầu hết đã được đưa lên mặt đất vào sáng hôm sau.

Tai nạn cũng khiến hàng chục công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất. Thời điểm đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu lực lượng chức năng “nỗ lực hết sức” để tìm kiếm người mất tích và xử lý đúng cách hậu quả của vụ việc. Ông nói rằng những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn phải bị kỷ luật.

Trong khi nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, Tân Hoa Xã đưa tin các hồ sơ và bản vẽ bị làm giả cùng việc sử dụng lao động thuê ngoài không đăng ký - những người không được cấp thiết bị định vị an toàn theo quy định góp phần dẫn đến thảm kịch chết người này.

Mỏ than Liushenyu do Tập đoàn Than cốc Thông Châu Sơn Tây quản lý, duy trì hai bộ bản vẽ và hệ thống giám sát riêng biệt. Một bộ phản ánh hoạt động thực tế, trong khi bộ còn lại được dùng để đối phó các đợt thanh tra chính thức với một số khu vực khai thác bị che giấu khỏi sự giám sát của cơ quan quản lý.

Số lượng than khai thác từ đường hầm ngầm bí mật và không được kiểm soát này không được tính vào sản lượng chính thức cũng như không bị đánh thuế.

Theo Cơ quan Quản lý An toàn Mỏ Quốc gia Trung Quốc những hành vi nhằm mục đích kiếm lợi nhuận không phải là hiếm gặp ở các mỏ than trên khắp Trung Quốc, bất chấp chiến dịch trấn áp.

Tân Hoa Xã thông tin thêm mỏ than Liushenyu "sử dụng lưới thép và bao tải nhựa dệt được phun vữa để làm những cánh cửa giả trông rất giống vách đá của đường hầm mỏ". Mỗi khi thanh tra đến, công nhân sẽ được ai đó bên ngoài báo tin và họ sẽ đóng những cánh cửa giả lại, bôi tro than để chúng hòa lẫn với phần còn lại của đường hầm ngầm.

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

