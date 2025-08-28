HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80

Quỳnh Trâm |

Thả tim, vẫy tay, làm những ký hiệu dễ thương là những khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80.

Đoạn đường Văn Cao trước Cung thể thao Quần Ngựa là điểm tập kết của nhiều khối diễu binh, diễu hành trong tối Sơ duyệt A80 (27-8). Tại đây, bộ đội và người dân không ngần ngại trao cho nhau những hành động "đốn tim" dù thời gian các khối tập trung tại điểm tập kết khá ngắn ngủi.

VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 1.

Các chú bộ đội "thả tim" khi gặp người dân tại đường Văn Cao tối 27-8.

VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 2.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 3.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 4.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 5.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 6.

Khoảnh khắc đáng yêu của bộ đội tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80.

VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu của bộ đội tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80

VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 7.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 8.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 9.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 10.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 11.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 12.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 13.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 14.

Các nữ chiến sĩ của khối Nữ cảnh sát đặc nhiệm, khối Nữ cảnh sát giao thông... bày tỏ tình cảm với người dân.

VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 15.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 16.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 17.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 18.

Những khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80.

VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 19.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 20.
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80- Ảnh 21.

Những chú bộ đội của khối Sĩ quan Không quân CAND và khối Nam Sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

