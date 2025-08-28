VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80

Đoạn đường Văn Cao trước Cung thể thao Quần Ngựa là điểm tập kết của nhiều khối diễu binh, diễu hành trong tối Sơ duyệt A80 (27-8). Tại đây, bộ đội và người dân không ngần ngại trao cho nhau những hành động "đốn tim" dù thời gian các khối tập trung tại điểm tập kết khá ngắn ngủi.

Các chú bộ đội "thả tim" khi gặp người dân tại đường Văn Cao tối 27-8.

Khoảnh khắc đáng yêu của bộ đội tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80.

VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu của bộ đội tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80

Các nữ chiến sĩ của khối Nữ cảnh sát đặc nhiệm, khối Nữ cảnh sát giao thông... bày tỏ tình cảm với người dân.

Những khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80.