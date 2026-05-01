Video khoảnh khắc cha che chắn cho con dưới gầm đoàn tàu đang chạy

Khoảnh khắc cha che chắn cho con dưới gầm đoàn tàu đang chạy

Video đầy xúc động được ghi lại tại ga xe lửa ở Bangladesh cho thấy người cha dùng thân mình che chắn cho con nhỏ vô tình bị ngã xuống đường ray ngay lúc đoàn tàu chạy qua. Truyền thông địa phương đưa tin cả hai đều may mắn thoát nạn sau khi 8 toa tàu chạy qua ngay trên người.

Ngay sau khi đoàn tàu chạy qua, người dân ngay lập tức chạy xuống đường ray bồng đứa bé để kiểm tra sức khoẻ và hỗ trợ hai người họ rời khỏi khu vực nguy hiểm. Mọi người đều vui mừng, xúc động khi cả hai cha con họ đều an toàn.