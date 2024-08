Ngày 29/8, ông Quán Vi Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại nhà một người dân trên địa bàn xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vào chiều 27/8.