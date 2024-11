Video hàng trăm quả rocket, đạn pháo nã vào Israel gây thiệt hại nặng nề

Tên lửa của Hezbollah bắn trúng một tòa nhà dân cư ở Haifa mà cảnh sát cho biết có nguy cơ sụp đổ, ngày 24/11/2424.

Theo các nguồn tin của Israel, Hezbollah đã bắn khoảng 250 tên lửa và đạn pháo vào lãnh thổ Israel hôm 24/11.

Một phần đáng kể tên lửa được bắn đi đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel đánh chặn thành công.

Tuy nhiên, một số quả rocket đã bay đến mục tiêu, gây ra sự tàn phá ở Tel Aviv, Haifa và thị trấn Kfar Blum.





Dịch vụ cứu hộ Magen David Adom của Israel cho biết, họ đã điều trị cho bảy người bị thương do vụ tấn công, bao gồm một người đàn ông 60 tuổi trong tình trạng nguy kịch do hỏa tiễn bắn vào miền bắc Israel, một người đàn ông 23 tuổi bị thương nhẹ do vụ nổ ở thành phố Petah Tikva, gần Tel Aviv, và một phụ nữ 70 tuổi bị ngạt khói từ một chiếc ô tô bốc cháy tại đó.

Tại Haifa, một tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà dân cư mà cảnh sát cho biết có nguy cơ sụp đổ.

Hàng trăm quả rocket, đạn pháo nã vào Israel gây thiệt hại nặng nề

Không quân Israel ngay sau đó đã đáp trả bằng cuộc tấn công tên lửa và bom lớn vào các vị trí của Hezbollah ở quận Dahiya, nằm ở phía nam Beirut.

Quân đội Israel cho biết, họ đã nhắm vào các trung tâm chỉ huy của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam của Dahiyeh, nơi các chiến binh có sự hiện diện mạnh mẽ.

Hoạt động quân sự này của Israel đã phá hủy gần như toàn bộ khu phố, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Khói bốc lên dữ dội trên bầu trời Beirut hôm 24/11.

Hiện vẫn chưa có dữ liệu chính thức về thương vong của dân thường.

Cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Hezbollah hôm 24/11 nhằm đáp trả các cuộc không kích không báo trước của Israel trước đó một ngày vào trung tâm Beirut, giết chết ít nhất 29 người và làm bị thương 67 người, theo Bộ Y tế Lebanon.