Một màn trình diễn đặc biệt đã diễn ra tại Bắc Kinh khi hàng chục robot hình người G1 của công ty Unitree Robotics thực hiện các động tác võ thuật đồng bộ trước ngôi đền Thiên Đàn.

Video mang tên “WuBot’s Pray at the Temple of Heaven” được đăng tải trên tài khoản WeChat chính thức của Unitree, ghi lại cảnh các robot thực hiện cú đấm, cú đá và những động tác nhào lộn khó với độ chính xác cao.

Đây là bước tiến mới trong việc kết hợp cải tiến thuật toán, phần cứng và thiết kế hệ thống để tạo nên màn trình diễn võ thuật độc đáo. Các robot di chuyển theo đội hình, tung ra những động tác Kung Fu đồng bộ, thể hiện khả năng giữ thăng bằng và sự linh hoạt.

Trình diễn tại sự kiện lớn

Trước đó, Unitree Robotics đã gây chú ý khi xuất hiện tại Gala Tết Nguyên Đán 2026 của Trung Quốc. Hàng chục robot G1 đã thực hiện màn Kung Fu tập thể tự động đầu tiên trên thế giới, với tốc độ nhanh và những động tác vượt giới hạn chuyển động thông thường.

Trong khi đó, mẫu robot H2 của Unitree cũng xuất hiện tại cả sân khấu chính ở Bắc Kinh và sân khấu phụ ở Nghĩa Ô, trong hình tượng Tôn Ngộ Không mặc giáp nặng, cưỡi đám mây “Cân Đẩu Vân” được tạo bởi các robot chó bốn chân B2W, gửi lời chúc mừng năm mới từ trên cao.

Một video tiếp theo cho thấy robot G1 thực hiện các bài võ thuật phức tạp và nhảy trên tấm bạt lò xo mà không cần sự can thiệp của con người. Các robot đã hoàn thành cú nhào lộn cao tới 3m và đạt tốc độ chạy 4m/s, chứng minh khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát chính xác.

Trong một màn trình diễn khác, hơn 40 robot G1 đã xếp đội hình để tạo thành thông điệp chúc mừng năm mới nhìn từ trên cao. Theo công ty, màn trình diễn này sử dụng cùng mẫu “Kung Fu Bot” và hệ thống điều phối nhanh theo cụm như tại Gala.

Video dài 30 giây được chia sẻ nhằm kỷ niệm Tết Nguyên Đán từ ngày 17-27/2.

Kế hoạch mở rộng quy mô

Giám đốc điều hành Wang Xingxing cho biết Unitree đặt mục tiêu phục vụ lượng khách hàng rộng hơn trong năm nay. Công ty dự kiến sẽ xuất xưởng khoảng 20.000 robot hình người trong năm 2026, tăng mạnh so với 5.500 robot của năm trước.

Unitree coi việc triển khai thực tế trên quy mô lớn là thách thức lớn tiếp theo của ngành robot. Công ty đang nỗ lực tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện thân, giúp robot có thể tự động điều hướng trong môi trường phức tạp.

Theo các báo cáo thị trường, số lượng robot hình người xuất xưởng năm ngoái đã vượt tổng sản lượng của nhiều đối thủ lớn tại Mỹ. Các nhà phân tích nhận định những sự kiện công cộng là môi trường kiểm soát tốt, phù hợp để trình diễn khả năng hiện tại của robot.

Tuy nhiên, việc ứng dụng robot vào sản xuất công nghiệp vẫn diễn ra chậm hơn dự kiến, cho thấy những thách thức kỹ thuật và vận hành còn tồn tại trước khi có thể thương mại hóa rộng rãi.



