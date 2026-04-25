HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

VIDEO: Hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh lớp 11 nhảy cầu

Đức Ngọc |

Phát hiện nữ sinh lớp 11 nhảy cầu, 2 nam sinh đã dũng cảm lao xuống sông cứu nạn nhân.

Trưa 25-4, ông Đậu Đình Hoàng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3, tỉnh Nghệ An, cho biết nhà trường đã nhận được thông tin về việc hai nam sinh của trường cứu sống một nữ sinh nhảy cầu.

Hình ảnh hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh lớp 11. Nguồn: MXH

Trước đó, vào sáng cùng ngày, khi phát hiện một nữ sinh nhảy từ cầu treo Tân An, xã Tân An, tỉnh Nghệ An xuống sông Hiếu, hai nam sinh Nguyễn Viết Huy (học sinh lớp 12) và Đặng Bá Tuấn Anh (học sinh lớp 10), cùng là học sinh của Trường THPT Tân Kỳ 3, liền lao xuống cứu nữ sinh.

Hai nam sinh bơi đến tiếp cận và đưa nữ sinh lên bờ, rồi chuyển tới trạm y tế xã sơ cứu.

Theo thông tin ban đầu nữ sinh được cứu sống tên L., trước khi nhảy cầu em có chuyện buồn về tình cảm.

Hai nam sinh dũng cảm lao xuống sông cứu bạn. Ảnh: T. Kỳ

Nhà trường và gia đình đã động viên em L. sớm ổn định tinh thần, đồng thời sẽ tuyên dương hành động dũng cảm cứu bạn của hai em học sinh Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại