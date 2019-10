Video: hà mã mẹ lấy thân mình che chắn cho con non, lãnh đòn chí mạng

Hà mã luôn được biết đến là một trong những loài ăn cỏ hung dữ nhất hành tinh. Loài động vật này còn sở hữu tính lãnh thổ cao, không ngần ngại tấn công bất kỳ kẻ nào bén mảng đến khu vực của mình, bất kể đó là sư tử, cá sấu, tê giác hay thậm chí là đồng loại.

Một con hà mã con ngây thơ đã tiến quá gần khu vực của một con hà mã đực khó tính, tự đẩy vào tình thế hiểm nguy. Hà mã đực điên cuồng lao vào tấn công hà mã con nhưng may mắn thay hà mã mẹ đã phát hiện kịp thời và lao đến bảo vệ con. Nó dùng cả thân mình để che chắn và tìm cách đẩy lùi con hà mã đực nhưng đáng tiếc đối thủ của nó vượt trội về cả thể hình lẫn sức khỏe . Lớp da dày của hà mã có thể bảo vệ chúng khỏi nanh vuốt của sư tử nhưng khó lòng chống đỡ những chiếc răng to lớn của đồng loại.

Hà mã đực há miệng cắn thẳng vào bụng con hà mã mẹ. Con hà mã cái lãnh trọn cú đòn đau, ngã khụy xuống dòng nước. May mắn, con hà mã đực sau đó đã bỏ đi, tha mạng cho 2 mẹ con hà mã. Dẫu vậy, vết thương nặng sau cuộc chiến với con hà mã hung hăng khiến hà mã mẹ không thể đứng dậy và đã qua đời vào sáng hôm sau, tuy nhiên nó cũng đã làm được một điều vô cùng có ý nghĩa là bảo vệ được an toàn của con non.