Ngày 29-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981, ngụ số 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.





Giám đốc Công an Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo khám xét vụ án liên quan tới trùm giang hồ Vi "ngộ"

Ngay trong sáng 29-6, khi lực lượng công an tổ tiến hành khám xét nơi ở và một số địa chỉ công ty liên quan tới Vi "ngộ", Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Trịnh Văn Giang, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Việc khám xét đang gây sự chú ý của người dân ở Thanh Hóa. Bởi, Vi "ngộ", cũng như Tuấn "thần đèn", là một trong những giang hồ cộm cán ở Xứ Thanh.