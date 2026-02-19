HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

VIDEO: Giám đốc Công an Thanh Hóa tới hiện trường, chỉ đạo phá án vụ ném mìn

Tuấn Minh |

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới hiện trường chỉ đạo phá án vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết

Ngay trong đêm 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026) xảy ra vụ việc em rể ném mìn vào nhà anh vợ khiến 10 người bị thương, xảy ra tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, phá án.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới hiện trường vụ ném mìn chỉ đạo phá án

Tại hiện trường, Thiếu tướng Tô Anh Dũng và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh nguyên nhân, động cơ gây án, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát toàn diện các đối tượng liên quan; đồng thời triển khai ngay các biện pháp nắm tình hình, kịp thời trấn an dư luận, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết), tại gia đình ông L.T.H. (SN 1974; ngụ tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn) xảy ra một vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế (mìn) tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Nghi phạm gây ra vụ án được xác định là Kiều Văn Thanh (SN 1972; ngụ tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn, là em rể ông H.) sau đó được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát (tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn).

Hiện, nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại