VIDEO: Gã đàn ông dùng hung khí tấn công khiến nhiều người trong bệnh viện bị thương

Trưa 23-10, một lãnh đạo phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa xảy ra sự việc một người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến một số người bị thương.

Video lực lượng chức năng khống chế đối tượng. Nguồn: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 23-10. Thời gian này, một người đàn ông là người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã có hành vi dùng hung khí tấn công một số người tại bệnh viện.

Vụ tấn công khiến 3 nhân viên y tế và một số người khác bị thương. Những người bị thương được cấp cứu ngay sau đó. Sự việc khiến nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện hoảng loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng ngay sau đó.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An nơi xảy ra vụ việc

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.