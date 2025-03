Ngày 31-3, tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07, Bộ Công an) cho biết trưa cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an đã bắt đầu tìm kiếm, cứu nạn, góp phần khắc phục những hậu quả nặng nề do trận động đất cường độ 7,7 độ gây ra tại Myanmar ngày 28-3.



Đoàn Công tác dùng chó nghiệp vụ xác định vị trí nạn nhân. Ảnh: C07

Theo đại diện C07, sau khi họp thống nhất với lực lượng điều phối, chính quyền Myanmar đã đưa Đoàn công tác tới hiện trường tại thủ đô Naypyidaw (Myanmar) đầu tiên cách vị trí đóng quân 20 phút di chuyển. Hiện trường là tòa nhà 3 tầng sụp đổ hoàn toàn trên diện tích 200 m2.

Tại khu vực này lực lượng chức năng xác định phía trước căn nhà có 1 nam trên 60 tuổi bị mắc kẹt, phía sau tòa nhà có phụ nữ khoảng 30 tuổi mắc kẹt. Bước đầu, đã phát hiện tử khí, lực lượng Công an hiện đang sử dụng chó nghiệp vụ để xác định vị trí nạn nhân.

Khu vực nơi Đoàn công tác tìm kiếm. Video: C07

Trước đó chiều 30-3, Đoàn cứu hộ của Bộ Quốc phòng gồm 80 quân nhân, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, đảm nhiệm vai trò Tổng Chỉ huy và Đoàn Công tác của Bộ Công an gồm 26 sĩ quan do Đại tá Nguyễn Minh Khương, trưởng đoàn đã có mặt tại Myanmar để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế.

Ngoài cử lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 đô la Mỹ giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.

Hiện trường là ngôi nhà 3 tầng bị sập. Ảnh: C07

Chính quyền Myanmar cho biết hiện khoảng 1.700 người đã thiệt mạng, 3.400 người bị thương và hơn 300 người mất tích sau trận động đất mạnh 7,7 độ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá cuộc khủng hoảng ở Myanmar là tình trạng khẩn cấp mức độ 3, cấp cao nhất trong Khung ứng phó khẩn cấp.