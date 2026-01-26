Video: Đình Bắc tháo chạy, đoàn người rầm rộ rượt đuổi như phim

Đình Bắc tháo chạy (Video: ndqbc)

Tối 25/1, tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc gây sốt khi xuất hiện tại một sự kiện công khai sau hành trình ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026. Nếu lúc xuất hiện, Đình Bắc được đưa vào sự kiện với đội ngũ hỗ trợ đi sát hai bên, bước chậm giữa vòng vây kín đặc điện thoại và ống kính, thì khi ra về, khung cảnh đã hoàn toàn đổi chiều. Không còn những bước đi thong thả, Đình Bắc buộc phải… "tháo chạy" trong sự hò reo, gọi tên dồn dập của người hâm mộ.

Hình ảnh ghi lại tại trung tâm thương mại cho thấy sự đối lập rõ rệt. Lúc đến, tiền đạo U23 Việt Nam di chuyển chậm rãi giữa lối đi đã được mở sẵn, fan đứng kín hai bên, giơ điện thoại quay chụp không khác gì một sao hạng A xuất hiện trên thảm đỏ. Gương mặt điềm tĩnh, nụ cười nhẹ, phong thái chỉn chu - Đình Bắc nhanh chóng trở thành tâm điểm của toàn bộ không gian.

Đình Bắc khi đến (Ảnh: Khánh Chi Nguyễn)

Đình Bắc được săn đón như sao hạng A (Ảnh: Khánh Chi Nguyễn)

Nhưng khi sự kiện kết thúc, tình hình bắt đầu vượt ngoài dự đoán. Dòng người đổ dồn về phía Đình Bắc ngày một đông, tiếng gọi tên vang lên liên tục, fan chạy theo sát phía sau khiến khu vực trở nên hỗn loạn. An ninh phải nhanh chóng can thiệp, còn Đình Bắc thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy thật nhanh để thoát khỏi vòng vây đang ngày càng siết chặt.

Khoảnh khắc "tháo chạy" ấy lập tức lan truyền trên mạng xã hội, trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút hiện tại của tuyển thủ U23 Việt Nam. Chỉ sau một giải đấu, từ một cầu thủ trẻ triển vọng, Đình Bắc đã bước sang vị thế hoàn toàn khác: cái tên được săn đón, được gọi tên và khiến đám đông sẵn sàng chạy theo chỉ để nhìn thêm vài giây.

Đình Bắc tháo chạy sau sự kiện

Sức nóng này không đến từ chiêu trò hay sự sắp đặt, mà đến trực tiếp từ những gì Đình Bắc thể hiện tại VCK U23 châu Á 2026 - nơi anh ghi dấu bằng chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần thi đấu khiến người hâm mộ đặc biệt yêu mến. Khi sân cỏ không còn là nơi duy nhất để anh tỏa sáng, những khoảnh khắc đời thường cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Đình Bắc vẫn giữ thái độ lễ phép, liên tục cúi đầu và mỉm cười cảm ơn người hâm mộ trong lúc được hộ tống rời đi. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để khiến hình ảnh của anh càng ghi điểm: vừa "hot", vừa ngoan, lại không mất đi sự chừng mực.

Từ "đi giữa vòng vây như sao hạng A" đến khoảnh khắc phải "tháo chạy" vì fan quá đông, Đình Bắc đang cho thấy một thực tế rõ ràng: sau VCK U23 châu Á 2026, sức hút của anh đã bước sang một chương mới - lớn hơn, dữ dội hơn và khó có thể xem nhẹ.