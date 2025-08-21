HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
VIDEO: Đất đá trên núi sạt lở vùi lấp đường khi nhiều người đang quay video

Như Quỳnh |

Khi nhiều người dân đang đứng xem, dùng điện thoại để quay video thì đất đá từ trên núi cao bất ngờ sạt lở, đổ sập xuống vùi lấp đoạn đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở đất đá trên xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 21-8, tại Quốc lộ 4C đoạn nối xã Sốp Cộp và xã Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Video ghi lại vụ sạt lở đất đá. Nguồn: MXH

Vào thời gian trên, khi các phương tiện dừng lại ở một điểm có nguy cơ sạt lở, nhiều người dân đứng xem và dùng điện thoại ra chụp ảnh, quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội thì bất ngờ một lượng đất đá lớn trên núi đổ sập xuống vùi lấp một đoạn đường. 

Khi vụ sạt lở xảy ra, nhiều người hô hoán nhau bỏ chạy. Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến giao thông trên Quốc lộ 4C bị chia cắt. Sau khi video ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho những người đã bất chấp sự nguy hiểm đứng xem, dùng điện thoại quay lại sự việc.

Sạt lở đất đá vùi lấp đường khi người dân quay video trên Quốc lộ 4C - Ảnh 1.

Người dân tháo chạy khi vụ sạt lở đất đá xảy ra

Được biết, sau vụ sạt lở đất đá xảy ra, các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, huy động các phương tiện để thông xe trên Quốc lộ 4C.

