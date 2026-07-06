VIDEO: Công an Tuyên Quang thông tin điều tra vụ điểm Toán cao bất thường

Sáng 6/7, tại buổi họp báo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả thi THPT đang được dư luận đặc biệt quan tâm.





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