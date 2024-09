VIDEO: Công an lấy lời khai của Long "tròn", Hiệp "máu"

Đây là chuyên án ma túy được Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, và Đại tá Dương Văn Tiến, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo.

Lời khai của Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn") và các đối tượng trong đường ma túy

Chỉ sau một thời gian ngắn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Thanh Hóa; Công an phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) phá thành công chuyên án này.

Đây là đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng hình sự cộm cán.

Trong đó, Đỗ Hoàng Hiệp là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo Phạm Thị Yến liên hệ, móc nối và giao dịch mua bán các loại ma túy tổng hợp như: Ketamin, thuốc lắc, nước vui với đối tượng Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội, sau đó đưa về Thanh Hóa để tiêu thụ và cung cấp ma túy cho các nhóm đối tượng của Hiệp "máu", Hoàn "gấu" để sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn"; Long "máy chém") đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây gồm: Đỗ Hoàng Hiệp (tức "Hiệp máu"; SN 1989 thường trú tại Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, hiện đang ở tại số nhà 71, Trịnh Khả, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), là đối tượng cầm đầu; Lê Quang Hoàn (tức Hoàn "gấu"; SN 1993, ngụ Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, là đối tượng cộm cán chuyên hoạt động cho vay, bảo kê, đòi nợ); Phạm Bá Đại (SN 1994, ngụ TP Hà Nội); Phạm Thị Yến (SN 1998, ngụ phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa); Nguyễn Thị Lan Hương (tức Hương "mạch"; SN 1986, ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa); Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn", Long "máy chém"; SN 1969, ngụ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); Đặng Mỹ Vân (SN 1995, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Anh Duy (SN 1996, ngụ TP Hà Nội).

Đỗ Hoàng Hiệp (dấu X), kẻ cầm đầu, và nhóm đối tượng trong đường dây ma túy. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong đường dây này, Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn"; Long "máy chém") là đối tượng hình sự cộm cán đã có 7 tiền án về các tội: Giết người, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy).