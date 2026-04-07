HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

VIDEO: Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Văn Duẩn - Minh Chiến |

Sáng 7-4, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước

Theo Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 7-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, làm quy trình và tiến hành bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức sáng 7-4-2026. Ảnh: TTXVN

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (495/495 đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định của Hiến pháp, sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ trước Quốc hội.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri, tôi - Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức sáng 7-4-2026 (Bản ghi màn hình)


Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức - Ảnh 3.

Đồ họa: Anh Thanh

Tags

chủ tịch nước tô lâm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại