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VIDEO: Cháy nhà 3 tầng, nhiều người dân đứng xem, quay phim đưa lên mạng xã hội

Thành Vinh
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Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy tại ngôi nhà 3 tầng trong khu dân cư đông đúc ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Trưa 16/11, trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News, một lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, cho biết các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy xảy ra tại một nhà dân trong ngõ 60 đường Lê Ninh, phường Vinh Hưng.

- Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung nơi xảy ra đám cháy. Ảnh: Thành Vinh

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng 11 giờ cùng ngày, nhiều người dân phát hiện đám cháy lớn tại một căn nhà trong ngõ 60 đường Lê Ninh, phường Vinh Hưng. Theo người dân sống gần hiện trường, khói lửa bắt đầu phát ra từ tầng 2, sau đó bao trùm lên phía trên ngôi nhà. Do đám cháy nằm trong khu dân cư đông đúc, gần Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh nên thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem.

Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế đám cháy.

- Ảnh 2.

Nhiều người dân dùng điện thoại chụp hình, quay phát vụ cháy trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy, đồng thời giải tán đám đông người dân hiếu kỳ tập trung gần hiện trường. Đến gần 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên khói đen vẫn bốc ra từ căn nhà.

- Ảnh 3.

Nhiều xe cứu hỏa được huy động tới dập lửa.

- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đang mời người dân ra khỏi khu vực xảy ra đám cháy để đảm bảo an toàn.

Một lãnh đạo phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, cho biết đám cháy gây thiệt hại về tài sản nhưng không gây thiệt hại về người. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng liên quan làm rõ.

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Tags

Nghệ An

phường Vinh Hưng

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