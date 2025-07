VIDEO: Cầu treo bằng sắt bị dòng nước lũ cuồn cuộn cuốn phăng

Ngày 22-7, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), trên địa bàn xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An có mưa rất lớn. Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên sông, suối lên cao. Tại bản Quạnh (Châu Thôn cũ), vào chiều ngày 22-7, chỉ trong tích tắc dòng nước lũ cuồn cuộn đã cuốn phăng cây cầu treo bản Quạnh. Rất may thời điểm xảy ra sự việc không có người và phương tiện nào di chuyện trên cầu nên không xảy ra thương vong.

Video người dân ghi lại thời điểm cầu treo bằng sắt bị nước lũ cuốn. Nguồn: Người dân cung cấp

Được biết, trong ngày 22-7, mưa lớn do bão số 3 gây ra khiến lũ dồn dập đổ về các xã Mường Xén, Nhôn Mai, Mường Quàng (Nghệ An), nhiều khu dân cư bị ngập, chia cắt, chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn trương ứng phó.

Tại xã Mường Xén, từ trưa 22-7, nước từ thượng nguồn sông Nậm Mộ bất ngờ đổ về lưu lượng lớn khiến một số địa bàn trung tâm xã bị ngập. Một số tuyến đường giao thông huyết mạch ngập sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương sơ tán người dân, di dời tài sản lên các khu vực an toàn.

Mưa lũ do bão số 3 gây ra tình trạng sạt lở đất tại nhiều địa phương tại Nghệ An

Tại xã Nhôn Mai, vào trưa cùng ngày, nước lũ bất ngờ cuốn trôi một cây cầu treo cùng nhiều nhà dân tại xã. Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, cho biết hiện chính quyền đang huy động tất cả lực lượng để đối phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Hiện tại vào chiều tối 22-7, trên địa bàn nhiều xã miền núi ở Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất dễ xảy ra.