Video: Cảnh sát vây ráp rừng núi Cây Cày, truy bắt phạm nhân cuối cùng vụ trốn Trại giam A2
Video: Cảnh sát vây ráp rừng núi Cây Cày, truy bắt phạm nhân cuối cùng vụ trốn Trại giam A2
Phùng Quang |
Hàng trăm cảnh sát đang vây ráp khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa quyết tâm truy bắt Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trong vụ 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2.
Theo Tiền Phong Copy link
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