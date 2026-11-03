Hàng trăm cảnh sát đang vây ráp khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa quyết tâm truy bắt Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trong vụ 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2.

Video: Cảnh sát vây ráp rừng núi Cây Cày, truy bắt phạm nhân cuối cùng vụ trốn Trại giam A2