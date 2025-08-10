VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội

245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tham gia diễu hành trong chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".
Sáng 10-8, Công an TP Hà Nội tổ chức "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" tại phố đi bộ hồ Gươm, TP Hà Nội.
Với chủ đề "Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng", mở đầu chương trình ngày hội là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô. Trong đó, đặc biệt có sự tham gia của 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố.