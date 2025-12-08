VIDEO: Bệnh viện gần 1.700 tỉ đồng sát nghĩa trang hàng ngàn lăng, mộ

Tháng 6-2025, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chính thức tiếp nhận khám, chữa bệnh tại cơ sở mới đặt tại Km456, Quốc lộ 1A, xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An) với trang thiết bị hiện đại. Được biết, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được đầu tư 1.689 tỉ đồng, có quy mô hơn 1.000 giường bệnh nội trú.

Bệnh viện được đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại như: Hệ thống xạ trị Synergy Platform, máy SPECT/CT, xét nghiệm sinh học phân tử, robot can thiệp, CLVT 128 lát cắt…

Là bệnh viện tuyến cuối chuyên khoa ung bướu khu vực Bắc Trung Bộ theo phân tuyến của Bộ Y tế, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hiện đã triển khai 694/814 kỹ thuật cao, chuyên sâu, trong đó nhiều kỹ thuật trước đây chỉ thực hiện tại tuyến Trung ương như hóa trị cá thể hóa, điều trị đích, miễn dịch, xạ trị gia tốc...

Một hộ dân đang cho tu sửa lại lăng mộ cạnh bệnh viện

Việc đưa cơ sở mới vào hoạt động đã đánh dấu bước phát triển quan trọng của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trong lộ trình hiện đại hóa hệ thống y tế tuyến khu vực cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác khám, chữa bệnh.

Theo chính quyền địa phương, việc di dời khu nghĩa trang gặp khó khăn do thiếu quỹ đất

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay phía trước, bên cạnh bệnh viện quy mô này là một nghĩa trang lớn, lâu đời với hàng ngàn lăng, mộ của người dân.

Thực tế trên, gây mất mỹ quan, tạo ra nhiều ám ảnh đối với những bệnh nhân đã và đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

"Bệnh nhân vào khám điều trị tại bệnh viện này có rất nhiều người bị ung thư, trong đó có nhiều người ở giai đoạn cuối. Vào điều trị ở đây, hàng ngày ra khỏi giường bệnh đập vào mắt là khu nghĩa địa nên tâm lý luôn bất an, lo sợ…" - một người dân từng điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An bày tỏ.

Liên quan đến thực trạng trên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, cho biết khu nghĩa trang rộng khoảng 2 ha nằm trong quy hoạch xây dựng bệnh viện, hiện khu vực này bệnh viện chưa triển khai hạng mục đền bù. Ngoài ra, việc quỹ đất để bố trí tái định cư, di chuyển nghĩa trang hiện chưa có nên việc di chuyển các ngôi lăng mộ chưa thể thực hiện.