VIDEO: Bất ngờ phát hiện con trăn lớn ẩn nấp trong nắp ca-pô xe ô tô con

Như Quỳnh |

(NLĐO) - Một con trăn lớn bất ngờ được phát hiện trong khoang máy xe ô tô con tại khu dân cư đông người.

Tối 16-4, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một con trăn dài khoảng hơn 2 m, nặng hàng chục kg chui vào nắp ca-pô của xe ô tô con tại một khu dân cư đông người.

Hình ảnh con trăn lớn ẩn nấp trong khoang máy xe ô tô. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, sự việc hi hữu trên xảy ra vào khoảng hơn 17 giờ ngày 16-4, tại đường F4, phường Bắc Cường, tỉnh Lào Cai. Vào thời gian trên, chủ xe phát hiện có dấu hiệu bất thường ở phần đầu ô tô nên mở nắp ca-pô ra xem thì bất ngờ phát hiện một con trăn lớn trong khoang động cơ.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh. Chỉ trong ít phút, một nhóm người đã tập trung lại trước chiếc xe, vừa theo dõi vừa bàn cách xử lý. Một số người đàn ông tiếp cận, dùng tay và dụng cụ hỗ trợ để khống chế con vật.

Sau một hồi phối hợp, những người có mặt đã khống chế và đưa được con trăn ra khỏi xe trong sự theo dõi của nhiều người dân. Một số người không khỏi kinh ngạc khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng trăn lớn chui vào xe ô tô như vậy. Con trăn sau đó được người dân bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

VIDEO: Bất ngờ phát hiện con trăn lớn ẩn nấp trong nắp ca-pô xe ô tô con - Ảnh 1.

Con trăn lớn được người dân khống chế, đưa ra khỏi khoang máy xe ô tô. Ảnh: MXH

Theo một số người dân, trước khi sự việc xảy ra, chủ xe ô tô mới lái xe từ trong rừng ra. Có thể trước đó con trăn đã chui vào khoang động cơ ẩn nấp.

