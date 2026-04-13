Victoria khoe dáng nuột nà ở tuổi 51 bên David Beckham

Dù đã bước sang tuổi 50, Victoria Beckham vẫn chứng minh đẳng cấp nhan sắc và hình thể nuột nà trong chuyến nghỉ dưỡng mới nhất cùng gia đình. Những hình ảnh nóng bỏng của Victoria bên cạnh ông xã David Beckham nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Victoria khoe dáng bên chồng (Ảnh: IG)

Khác với hình ảnh lạnh lùng thường thấy trên các sàn diễn thời trang, Victoria trông rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Để duy trì được phong độ này, nữ thiết kế nổi tiếng từng chia sẻ về chế độ kỷ luật thép. Cô duy trì thói quen tập tạ và chạy bộ mỗi sáng, kết hợp cùng chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt với cá nướng và rau củ hấp suốt hàng thập kỷ.

Dù lịch trình cá nhân bận rộn, gia đình Beckham một lần nữa chứng minh sự đoàn kết tuyệt đối khi cùng xuất hiện trên khán đài VIP để tiếp lửa cho đội bóng của David Beckham tại giải MLS. Ống kính truyền thông đã bắt trọn khoảnh khắc "Gia đình quyền lực" hội ngộ tại sân vận động để cổ vũ cho Inter Miami. Victoria Beckham, biểu tượng thời trang toàn cầu, đã cùng hai con trai Romeo (23 tuổi) và Cruz (21 tuổi) có mặt từ sớm để ủng hộ đội bóng của David Beckham.

Gia đình Beckham đến sân mỗi trận cổ vũ Inter Miama (Ảnh: Michehele)

Sự hiện diện của gia đình là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với David Beckham. Cựu danh thủ người Anh được trông thấy với gương mặt rạng rỡ, liên tục mỉm cười và trò chuyện cùng vợ con. Kể từ khi đưa Inter Miami trở thành một "thế lực" mới tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) với những bản hợp đồng bom tấn như Lionel Messi, David luôn nhấn mạnh rằng sự ủng hộ từ gia đình chính là chìa khóa giúp ông điều hành câu lạc bộ thành công.

Tiên Tiên