Victoria gây sốc khi nhắc lại scandal ngoại tình của Beckham, tiết lộ góc khuất hôn nhân 26 năm tưởng đẹp như mơ

David và Victoria Beckham gặp nhau lần đầu tại một trận đấu của Manchester United vào năm 1997, và sau đó chào đón bốn người con chung.

Họ là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới, từng nhiều lần đối diện với sự soi xét khắt khe xoay quanh hôn nhân. Thế nhưng, sau 26 năm kết hôn, David và Victoria Beckham vẫn chứng minh tình yêu của họ bền chặt. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle, nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham đã hé lộ bí quyết giúp mối quan hệ của họ vượt qua sóng gió, sinh con, đương đầu với vô số scandal: chấp nhận rằng đối phương đã thay đổi.

"Trong các mối quan hệ, người ta thường nói với nhau: 'Anh (em) đã thay đổi rồi'. Nhưng tất nhiên là thay đổi! Bạn 20 tuổi và bạn 50 tuổi không thể giống nhau được", cô chia sẻ.

Cặp đôi lần đầu gặp nhau ở sân Old Trafford năm 1997, đính hôn vào tháng 1/1998 và chào đón con trai đầu lòng Brooklyn vào tháng 3/1999. Victoria cho biết David luôn ở bên ủng hộ cô, ngay cả khi cô mới bắt đầu sự nghiệp thời trang. "Anh ấy tin vào tôi khi nhiều người khác thì không. Anh ấy đầu tư cho tôi. Có lúc tôi bị coi là trò cười, chẳng ai nghiêm túc với công việc kinh doanh của mình, nhưng anh ấy vẫn luôn tin tưởng".

David và Victoria kết hôn vào tháng 7/1999, sau đó lần lượt sinh thêm Romeo, Cruz và Harper. Dù nổi tiếng, Victoria khẳng định gia đình sáu người sống khá bình thường: "Chúng tôi thích ở bên nhau. Chúng tôi là một gia đình truyền thống, hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ. Ví dụ, cả nhà luôn quây quần bên bàn ăn lúc 6 giờ tối".

Dĩ nhiên, họ cũng từng trải qua nhiều biến cố, trong đó có vụ việc năm 2004 khi Rebecca Loos - cựu trợ lý riêng của David - tuyên bố từng ngoại tình với anh khi anh chơi cho Real Madrid. Victoria từng chia sẻ trong phim tài liệu Beckham (2023) của Netflix: "Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất, vì cảm giác cả thế giới đều chống lại chúng tôi. Và thực lòng mà nói, khi ấy, ngay cả chúng tôi cũng gần như quay lưng lại với nhau. Trước đó, luôn là hai chúng tôi cùng chống lại tất cả. Nhưng ở Tây Ban Nha, tôi đã không còn cảm giác chúng tôi đứng về phía nhau nữa. Thật sự rất buồn".

David cũng thừa nhận: "Nhìn cô ấy đau khổ là điều vô cùng khó khăn. Nhưng chúng tôi là những người biết chiến đấu. Thời điểm ấy, chúng tôi cần chiến đấu cho nhau, cho gia đình. Những gì chúng tôi có xứng đáng để giữ lấy".

Sau tất cả, cặp đôi đã vượt qua và mới đây mừng kỷ niệm 26 năm ngày cưới hồi tháng 7 vừa rồi bằng những lời nhắn ngọt ngào trên mạng xã hội.

Victoria viết: "Thêm một năm, thêm một chương mới trong câu chuyện tình yêu của chúng ta. Em tự hào về gia đình tuyệt vời và cuộc sống mà chúng ta đã cùng xây dựng. Anh và bốn đứa con đã làm em trở nên trọn vẹn. Yêu anh rất nhiều. Mừng 26 năm yêu thương!!".

David cũng đăng tải: "26 năm trước em đã nói YES… Chúc mừng kỷ niệm và cảm ơn em đã cho anh những đứa con tuyệt vời cùng cuộc sống mà chúng ta cùng gây dựng. Anh yêu em, Lady Beckham".