VIC lập đỉnh lịch sử, ông Phạm Nhật Vượng có thêm hàng tỷ USD

Cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục trở thành tâm điểm thị trường khi tăng trần lên 177.000 đồng/cổ phiếu, chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới. Đà tăng này đưa thị giá VIC lên vùng cao chưa từng có, trong bối cảnh dòng tiền vẫn tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng gấp 8 lần, trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất thị trường. Động lực tăng giá liên tục trong thời gian qua phản ánh kỳ vọng lớn của nhà đầu tư vào hệ sinh thái Vingroup, cũng như vai trò dẫn dắt của cổ phiếu này trong các nhịp tăng của VN-Index.

VIC chi phối đà tăng của VN-Index.

Đà bứt phá của VIC ngay lập tức kéo theo sự gia tăng mạnh về tài sản của ông Vượng. Theo cập nhật từ Forbes, chỉ trong riêng phiên này, tài sản của ông đã tăng thêm khoảng 2,4 tỷ USD, nâng tổng giá trị tài sản lên 29,1 tỷ USD. Con số này giúp ông tiến sát vị trí thứ 81 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương cũng ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể, vượt mốc 3,1 tỷ USD.

Trên thị trường, VIC cùng VHM gần như “gánh” toàn bộ đà tăng của chỉ số. Trong tổng mức tăng 25 điểm của VN-Index, riêng VIC đóng góp tới gần 18 điểm, còn VHM đóng góp hơn 7 điểm. Nhờ lực kéo này, chỉ số chính thức vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Tuy nhiên, phía sau sắc xanh của chỉ số vẫn là trạng thái “ xanh vỏ đỏ lòng ” khi số mã giảm áp đảo. Trên HoSE, số cổ phiếu giảm gần gấp đôi số mã tăng, trong khi rổ VN30 cũng ghi nhận phần lớn cổ phiếu điều chỉnh. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tập trung cục bộ vào một vài trụ lớn, thay vì lan tỏa rộng.

Áp lực điều chỉnh xuất hiện rõ ở nhiều nhóm ngành từng dẫn dắt trước đó. Ngân hàng, công nghệ, bán lẻ hay thép đều ghi nhận nhiều mã giảm điểm như STB, HPG, FPT hay MWG.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 25 điểm (1,41%) lên 1.800,65 điểm. HNX-Index tăng 0,31 điểm (0,12%) lên 252,72 điểm. UPCoM-Index tăng 0,89 điểm (0,7%) lên 128,85 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ, giá trị giao dịch HoSE hơn 24.400 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại quay lại bán ròng rất mạnh với giá trị hơn 3.400 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại VHM và một số cổ phiếu lớn khác.