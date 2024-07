Vì vài phút vui đùa trên MXH, cô gái 23 tuổi bị truy tìm và tước bằng lái xe 3 tháng

Cô gái trẻ chạy xe máy, buông 2 tay múa quạt rồi thậm chí còn vắt chéo chân sang một bên là hình ảnh xấu xí khiến dân mạng không ngừng chỉ trích trong ngày hôm qua (8/7). Theo đó, 2 đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên tiktok, facebook có tên là HB.

Chỉ sau vài phút đăng tải, chủ nhân của trang cá nhân này đã ngay lập tức gỡ bỏ, tuy nhiên những hình ảnh vẫn được dân mạng chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn. Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội CSGT-TT Công an TP Vĩnh Long đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Cô gái trong clip có tên là D.H.H. (23 tuổi, trú tại Đồng Tháo).

Cô gái buông hai tay, múa quạt khi chạy xe máy trên đường

H. đã được cơ quan Công an mời lên làm việc và tại đây, H. thừa nhận bản thân là người đăng 2 đoạn clip lên mạng xã hội với mục đích đùa vui. Hình ảnh H. điều khiển xe máy được quay trên đoạn đường Võ Văn Kiệt, thuộc phường 9. TP. Vĩnh Long.

H. bị xử phạt hành chính với số tiền là 14,14 triệu đồng cho 3 lỗi: Buông 2 tay lái xe; ngồi về một bên khi điều khiển xe và điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái. Đồng thời, H. còn tước giấy phép lái xe 3 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.