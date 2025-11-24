Vị tướng đặc biệt đang huấn luyện Quân đội Venezuela

Người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) - Trung tướng Kyryl Budanov cho biết điều này trong một bình luận gửi tới ấn phẩm The War Zone (TWZ).

Theo người đứng đầu GUR, Nga vẫn tiếp tục duy trì lực lượng quân sự riêng tại Mỹ Latinh và đang mở rộng hợp tác với chính quyền Nicolas Maduro. Một nhóm binh sĩ Nga gồm hơn 120 quân nhân hiện đang đồn trú tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Họ được chỉ huy bởi Đại tướng Oleg Makarievich - Tư lệnh Nhóm tác chiến Xích đạo thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Ông là người chỉ đạo việc huấn luyện lực lượng an ninh Venezuela.

Trong cuộc chiến toàn diện tại Ukraine, nhân vật trên đã chỉ huy nhóm quân Dnepr. Và chính ông là người đã tổ chức vụ nổ tại nhà máy thủy điện Kakhovka vào tháng 6 năm 2023.

"Họ đảm nhiệm vai trò cố vấn và hướng dẫn quân sự. Công việc này bao gồm huấn luyện bộ binh, lực lượng đặc nhiệm, người vận hành UAV, cũng như làm việc với tình báo và truyền thông", ông Kyryl Budanov lưu ý.

Đại tướng Oleg Leontiyovich Makarevich và Tổng thống Vladimir Putin.

Ngoài việc huấn luyện quân nhân, Lực lượng Đặc nhiệm Xích đạo của Nga còn cung cấp cho Venezuela thông tin tình báo điện tử. Moskva cũng giúp Caracas giám sát các nhóm trong nước và chính phủ nước ngoài.

Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine nhấn mạnh rằng việc luân chuyển lực lượng Nga ở Venezuela đã diễn ra trong nhiều năm và không phải là "phản ứng" trước sự leo thang hiện tại giữa Hoa Kỳ và Caracas.

Bản thân vị tướng này và khoảng 90 người Nga đang đóng quân tại Caracas, số còn lại đang ở các cơ sở tại Maracaibo, La Guaira và trên đảo Avedes.

"Các đơn vị Nga có thể sẽ vẫn ở lại Venezuela ngay cả khi Hoa Kỳ quyết định sử dụng vũ lực. Nga sẽ cố gắng đàm phán trực tiếp với Washington, sử dụng hiện diện quân sự của mình tại quốc gia này làm vỏ bọc", ông Budanov nhấn mạnh.

Đầu tháng 11, báo chí biết rằng tại Caracas, thủ đô của Venezuela, các học viên quân sự đã bắt đầu được đào tạo sử dụng máy bay không người lái FPV bằng thiết bị mô phỏng.

Các trạm đào tạo sử dụng một trong những trình mô phỏng thương mại phổ biến nhất, FPV Kamikaze Drone, có sẵn trên Steam.

Đây là trường hợp đầu tiên công khai xác nhận Venezuela đang triển khai máy bay không người lái FPV trong quân đội. Đây là một trong số ít quốc gia ở Mỹ Latinh - có lẽ là duy nhất - chứng minh sự tồn tại của một chương trình đang hoạt động nhằm đào tạo học viên sử dụng FPV.