Ví trả sau MoMo vs Galaxy AI vs Sổ SKĐT Long Châu: Đâu là thương hiệu ứng dụng AI hàng đầu Việt Nam?

Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả bình chọn hạng mục "Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt" tại Better Choice Awards 2025 đang phản ánh rõ nét sự quan tâm của công chúng.

Ví Trả Sau MoMo hiện đang dẫn đầu một cách thuyết phục với 10.444 lượt bình chọn, vị trí thứ hai thuộc về Samsung Galaxy AI với 6.825 lượt bình chọn, trong khi Sổ sức khỏe điện tử Long Châu đứng thứ ba với 5.021 lượt bình chọn, ngay sau đó là những cái tên đang bám rất sát như Mạng xã hội AI Hay, Bộ giải pháp toàn diện DxSuite...

Những con số này không chỉ là những lá phiếu, mà còn là lời khẳng định về mức độ ảnh hưởng của từng sản phẩm. MoMo, với vị thế là một "siêu ứng dụng", đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình trong lĩnh vực tài chính, nơi AI được ứng dụng để tạo ra những giá trị xã hội to lớn. Samsung, dù là một thương hiệu quốc tế nhưng lại gây ấn tượng bằng chiến lược bản địa hóa sâu sắc, đưa AI tới gần hơn với người dùng Việt. Cuối cùng, FPT Long Châu lại tạo ra đột phá trong lĩnh vực y tế, một mảng đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần thách thức.

Ví Trả Sau MoMo: AI kiến tạo tài chính toàn diện

Sự bứt phá của Ví Trả Sau MoMo không phải là điều ngạc nhiên. Đây không chỉ là một sản phẩm tín dụng, mà còn là giải pháp đột phá sử dụng AI Credit Scoring để giải quyết vấn đề của hàng chục triệu người "underbanked" (chưa được tiếp cận dịch vụ ngân hàng) tại Việt Nam.

AI của MoMo đóng vai trò như một "nhà chấm điểm tín dụng" thông minh, phân tích hàng triệu điểm dữ liệu theo thời gian thực để cấp hạn mức chi tiêu cho cả những người không có tài sản đảm bảo hay thu nhập ổn định.

Sản phẩm này đã thể hiện rõ tác động xã hội tích cực, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Hơn 236.000 người dân đã được tiếp cận nguồn vốn kịp thời để trang trải chi phí thiết yếu, với tổng số tiền giải ngân lên tới hơn 865 tỷ đồng.

Thành công này cho thấy AI không chỉ là công nghệ, mà còn là công cụ tạo ra sự bình đẳng, giúp chống lại tín dụng đen và mang đến cơ hội cải thiện cuộc sống cho những nhóm dân số dễ bị tổn thương. MoMo đang chứng minh rằng, AI có thể là cầu nối để hiện thực hóa một hệ sinh thái tài chính toàn diện.

Samsung Galaxy AI: Bản địa hóa để phổ cập

Dù đang đứng thứ hai về số phiếu, nhưng Galaxy AI của Samsung lại là câu chuyện tiêu biểu về chiến lược "bản địa hóa nghiêm túc" của một thương hiệu toàn cầu. Thay vì chỉ áp dụng các tính năng chung chung, Samsung đã ưu tiên phát triển AI on-device (trên thiết bị) với khả năng hỗ trợ tiếng Việt ngay từ những phiên bản đầu tiên.

Các tính năng như Live Translate (dịch thuật trực tiếp) hay khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đã được tinh chỉnh để phù hợp với ngữ cảnh và thói quen của người Việt. Điều này không chỉ giúp người dùng dễ dàng hơn trong giao tiếp mà còn mở ra một hướng đi mới cho AI, vượt ra khỏi các tác vụ chỉnh sửa ảnh hay tìm kiếm thông thường.

Có thể thấy Galaxy AI đang tiến hóa thành một "bộ não chung" cho toàn bộ hệ sinh thái Galaxy, từ điện thoại cho tới máy tính bảng, khẳng định tham vọng của Samsung trong việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ phổ cập cho hàng chục triệu người dùng, bất kể họ đang sở hữu thiết bị cao cấp hay tầm trung.

Sổ sức khỏe điện tử Long Châu: AI đột phá trong y tế

Đứng ở vị trí thứ ba, Sổ sức khỏe điện tử Long Châu lại mang đến một làn gió mới, chứng minh sức mạnh của AI trong lĩnh vực y tế. Đây là một nền tảng toàn diện, sử dụng AI không chỉ để quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, đơn thuốc, tiêm chủng, mà còn để tư vấn và kết nối người dùng với các chuyên gia y tế.

Điểm độc đáo của Long Châu là việc sử dụng AI ngữ cảnh được huấn luyện trên tập dữ liệu tiếng Việt, cho phép ứng dụng đọc hiểu các toa thuốc viết tay hay trả lời các câu hỏi về sức khỏe với độ chính xác cao.

Việc tích hợp với nền tảng VNeID của chính phủ càng khẳng định tính phù hợp và an toàn của sản phẩm này trong hệ sinh thái số Việt Nam. Mặc dù số phiếu bình chọn có thể thấp hơn hai đối thủ, nhưng tác động của Long Châu trong việc chuyển đổi số ngành y tế, tạo ra một trải nghiệm chăm sóc sức khỏe liền mạch và cá nhân hóa cho người Việt là không thể phủ nhận.

Cuộc đua tại hạng mục "Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt" không chỉ là cuộc cạnh tranh về công nghệ, mà còn là về giá trị mà mỗi thương hiệu mang lại cho cộng đồng. Ở thời điểm hiện tại, MoMo dẫn đầu nhờ khả năng giải quyết một vấn đề xã hội cấp bách, Samsung ghi điểm với chiến lược bản địa hóa và sự phổ cập, trong khi Long Châu tạo dấu ấn với việc số hóa một lĩnh vực trọng yếu như y tế.

Và trên thực tế, kết quả bình chọn này vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Cuộc đua vẫn đang tiếp diễn, và câu hỏi "Đâu là thương hiệu ứng dụng AI hàng đầu Việt Nam?" cuối cùng sẽ được công bố tại gala trao giải.