Xanh SM chính thức đổi tên thành Green SM: Vì sao trông rất "blue" mà lại dùng "green"?

Việc Xanh SM chính thức đổi tên thương hiệu thành Green SM đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tại sao một hãng xe với màu xanh dương (bule) chọn màu xanh lá (green) trên tên thương hiệu, thay vì Blue SM thì đổi thành Green SM? Sao không dùng tên đồng bộ với màu xe?

Câu trả lời không nằm ở vấn đề dịch thuật hay bảng màu, mà nằm ở thông điệp cũng như chiến lược của thương hiệu.

Xanh SM đổi sang tên thương hiệu mới là Green SM

Trông rất blue nhưng lại là Green SM

Trong thông điệp mới của mình, Green SM nhấn mạnh: “Green SM - Di chuyển Xanh là vì Tương lai Xanh!”. Cùng với đó, các bài đăng trên nhiều nền tảng, thương hiệu cũng gửi gắm: “Thế giới thay đổi không vì một ai đó đi nhanh hơn. Mà là khi nhiều con người cùng chọn bước về một hướng”.

Những thông báo này không còn là cách một hãng xe nói về dịch vụ của mình. Nó giống với cách một thương hiệu đang định nghĩa lại hành vi, biến việc di chuyển thành một lựa chọn có ý thức.

Khi khách hàng bước lên xe, câu chuyện không còn là đi xe màu gì, mà là đang chọn cách di chuyển như thế nào. Cái mà khách hàng nhận được không chỉ là một chuyến đi êm ái, mà là cảm giác được làm điều đúng đắn cho hành tinh. Thứ họ mua là sự đóng góp vào tương lai và "Green" chính là từ khóa duy nhất trên toàn cầu có thể truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của sự bền vững (Sustainability).

Green hay blue không đơn thuần chỉ là màu sắc

Trong ngôn ngữ thương hiệu, màu sắc mang nhiều ý nghĩa hơn những gì bản thân nó thể hiện.

Chẳng hạn, màu xanh dương đại diện cho sự tin cậy, ổn định, công nghệ và tính chuyên nghiệp. Đây là gam màu an toàn, được hàng loạt công ty công nghệ sử dụng để tạo cảm giác đáng tin và cao cấp - những yếu tố cốt lõi để khách hàng yên tâm về chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông.

Trong khi đó màu xanh lá cây lại mở ra một hệ quy chiếu hoàn toàn khác. Màu xanh lá không chỉ gợi đến thiên nhiên, mà còn gắn với sự phát triển bền vững, lối sống có trách nhiệm và những lựa chọn mang tính dài hạn. Khi một người chọn phương án di chuyển xanh, họ không chỉ đang sử dụng dịch vụ mà đang tự đặt mình vào một hệ giá trị.

Có một sự mâu thuẫn thú vị trong diện mạo của Green SM hiện tại: Màu sắc nhận diện là xanh dương nhưng tên gọi lại là màu xanh lá.

Bằng cách giữ màu xe Blue nhưng gọi tên Green, thương hiệu đã chiếm lĩnh được giao điểm giữa hai thế giới. Vừa hiện đại, xịn xò về công nghệ, vừa có đạo đức và ý thức bảo vệ môi trường. Cách kết hợp này giúp Green SM chinh phục nhóm khách hàng trẻ - những người coi trọng giá trị cộng đồng bên cạnh trải nghiệm cá nhân.

Sự thay đổi này còn được xem là một bước đi khôn ngoan của thương hiệu.

Tại các thị trường như Indonesia hay Philippines - những thị trường mà Green SM đã tiếp cận, 2 cái tên còn lại đều để lộ điểm yếu. Nếu "Xanh SM" có thể là một ẩn số cần thông dịch thì "Blue SM" có thể bị nhầm lẫn là một hãng taxi thông thường dựa trên màu sắc.

Nhưng với "Green SM", thông điệp về một dịch vụ di chuyển thân thiện với môi trường ngay lập tức được kích hoạt trong tâm trí người dùng mà không cần đến bất kỳ chiến dịch quảng cáo dài dòng nào. Vì vậy có thể nói "Green" là một tấm hộ chiếu ngôn ngữ, giúp thương hiệu hòa nhập nhanh chóng vào xu hướng tiêu dùng bền vững trên toàn cầu.

Nhìn tổng thể, việc đổi tên từ Xanh SM sang Green SM không phải là một thay đổi hình thức hay dịch thuật, mà được xem là một bước dịch chuyển chiến lược. Thay vì tiếp tục cạnh tranh như một nền tảng gọi xe, thương hiệu đang cố gắng bước sang một vị trí khác: trở thành đại diện cho một cách di chuyển xanh hơn, có giá trị hơn trong bối cảnh mới.

