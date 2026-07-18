Ngày 17/7, doanh nhân người Mỹ Elon Musk xác nhận, vụ phóng tàu Starship của SpaceX đã bị hủy bỏ chỉ vài phút trước khi cất cánh.

Tên lửa Starship tại khu phức hợp phóng Boca Chica ở Texas, Mỹ, ngày 17/7/2026.

Chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của tàu Starship của SpaceX đã kết thúc đột ngột, sau khi một sự cố động cơ buộc phải hủy bỏ quá trình phóng tự động chỉ vài giây trước khi cất cánh vào ngày 17/7.

Một đoạn phát trực tiếp từ bãi phóng Starbase ở Texas cho thấy những đám khói và hơi nước cuồn cuộn bốc lên từ tên lửa khi động cơ của nó được kích hoạt. Tuy nhiên, Starship đã không thể rời khỏi bệ phóng.

“Chúng tôi đã kích hoạt chế độ tạm dừng trên tầng đẩy, dẫn đến việc hủy bỏ quá trình cất cánh khi chúng tôi bắt đầu đốt cháy các động cơ Raptor”, phát ngôn viên SpaceX Dan Huot cho biết trong buổi phát trực tuyến.

CEO của SpaceX Elon Musk sau đó đã xác nhận trên X, "một số động cơ không khởi động, dẫn đến việc tự động hủy bỏ quá trình phóng. Tôi hy vọng lần phóng thử tiếp theo sẽ diễn ra trong vài ngày tới", ông Musk nói thêm.

Nhiệm vụ này được thiết kế để phóng 20 vệ tinh Starlink phiên bản 3 mới nhất lên quỹ đạo.

Vụ phóng bị hủy bỏ diễn ra sau một số nâng cấp được thực hiện sau chuyến bay thử nghiệm trước đó của Starship vào tháng 5, khi một cuộc hạ cánh mô phỏng của tên lửa đẩy Super Heavy V3 ở Vịnh Mexico đã kết thúc bằng một vụ nổ.

Tầng trên của tàu Starship cũng bị tách rời sau khi hạ cánh xuống Ấn Độ Dương, mặc dù SpaceX vẫn tuyên bố sứ mệnh này thành công.

Thất bại mới nhất đã đẩy giá cổ phiếu SpaceX giảm xuống còn 131,11 USD vào đầu ngày 17/7, thấp hơn cả giá IPO là 135 USD của công ty.

Trước đó, cổ phiếu đã giảm xuống còn 132,28 USD vào ngày 15/7, trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại liệu công ty có thể tạo ra đủ lợi nhuận, để xứng đáng với mức định giá nghìn tỷ USD hay không.

SpaceX đã niêm yết cổ phiếu vào tháng trước với đợt phát hành kỷ lục trị giá 75 tỷ USD, đưa ông Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới trong một thời gian ngắn.

Công ty này đang cạnh tranh với Blue Origin của Jeff Bezos để chế tạo tàu đổ bộ lên Mặt Trăng cho chương trình Artemis của NASA, chương trình nhằm đưa các phi hành gia trở lại Mặt Trăng bằng cách hạ cánh gần cực nam của nó.