Theo tin đưa của giới truyền thông Nga và phương Tây, trong buổi lễ duyệt binh trên quảng trường Đỏ kỷ niệm 81 năm “Ngày chiến thắng” phát xít Đức trong Thế chiến II (9/5/1945 - 9/5/2026), đã thiếu rất nhiều trang thiết bị quân sự hạng nặng, so với các cuộc duyệt binh những năm trước đây.

Có thông tin cho rằng, sở dĩ Nga không đưa các trang bị, vũ khí hạng nặng tham gia duyệt binh là do nguyên nhân sợ Ukraine tấn công phá hủy, ảnh hưởng đến vị thế của Nga trên trường quốc tế.

Ý kiến này nhấn mạnh chính quyền Ukraine hiện đang được tạo điều kiện khá thuận lợi và có đủ phương tiện để tiến hành các hoạt động quân sự chống Nga.

Ukraine được các đồng minh châu Âu cung cấp tiền, vũ khí và máy bay không người lái. Các nhà tài trợ phương Tây thậm chí còn cung cấp những tuyến đường mới cho máy bay không người lái Ukraine bay qua lãnh thổ của họ để tấn công tới tận thủ đô Moscow của Nga.

Cũng có chuyên gia nhận định nguyên nhân dẫn đến việc này là do Nga “cất giấu” trang bị, vũ khí hạng nặng, không muốn để lộ trước con mắt soi mói của giới tình báo và truyền thông phương Tây.

Tuy nhiên, có một ý kiến rất khác đến từ chính giới truyền thông Ukraine, khi họ cho rằng đơn giản là Nga đang tập trung toàn lực cho tiền tuyến, chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lớn ở Ukraine.

Theo kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, điều này giải thích cho việc thiếu vắng các trang thiết bị quân sự tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 81 năm “Ngày Chiến thắng 9/5”.

Nguồn tin của kênh truyền thông Ukraine cho rằng, buổi lễ kỷ niệm được thu nhỏ quy mô là một tín hiệu rõ ràng từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Nguồn tin của chúng tôi, khi bình luận về cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow cho rằng với hình thức “đơn giản hóa” này, ông Putin đang muốn gửi tín hiệu rằng đây không phải là lúc cho những sự kiện hoành tráng, mà chỉ là một sự tưởng niệm mang tính biểu tượng“, Legitimny viết.

Kênh Telegram này so sánh tín hiệu này của ông Putin vào giai đoạn mới lên cầm quyền, với tuyên bố trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự ở Chechnya: “Chúng ta sẽ uống sau, sau khi chiến thắng kết thúc”.

“Legitimny” kết luận, không có trang thiết bị quân sự nào xuất hiện trong cuộc duyệt binh năm nay trên Quảng trường Đỏ là do những vũ khí này rất cần thiết cho khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt, nơi Lực lượng Vũ trang Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn.

Theo các nhà phân tích, mục tiêu chính của Bộ Chỉ huy Nga trong chiến dịch Xuân Hè năm nay sẽ là giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ Donetsk và chiếm giữ một khu vực phòng thủ lớn của Ukraine ở Orikhiv, tỉnh Zaporizhzhia - hai vùng lãnh thổ Nga đã tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022.