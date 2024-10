Vì sao Vạn Xuân Group và ngân hàng MB thống nhất giá trị tài sản thế chấp chỉ 1 đồng?

Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân (Vạn Xuân Group) được thành lập năm 2005 với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Địa ốc Vạn Xuân do ông Đoàn Văn Ninh (SN 1974) làm chủ và giữ chức Tổng giám đốc.

Tháng 6/2015, Địa ốc Vạn Xuân thực hiện sáp nhập CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Hoàng Vinh đồng thời tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng.

Cuối năm 2016, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân và tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

Tháng 2/2018, công ty tăng vốn lên 350 tỷ đồng, ông Đoàn Văn Hoạt (SN 1981) thay ông Đoàn Văn Ninh làm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật.

Tháng 5/2023, Vạn Xuân Group tăng vốn lên 650 tỷ đồng và chính thức cán mốc 1.000 tỷ đồng vào tháng 8/2024.

Dự án Happy One Central do Vạn Xuân Group làm chủ đầu tư, bắt đầu bàn giao hồi tháng 7/2024

Hiện nay, Vạn Xuân Group phát triển thành hệ sinh thái với một số cái tên như: CTCP Đầu tư Bất động sản Vạn Xuân Bình Dương, CTCP Đầu tư Vạn Toàn, CTCP Vạn Xuân Incons hay 2 thành viên mới ra mắt hồi tháng 7/2024 là Vạn Xuân Service và Vạn Xuân Property.

Trên website, Vạn Xuân Group giới thiệu là chủ đầu tư một số dự án như: Happy One Central gồm 2 block chung cư cao 40 tầng và 3 tầng hầm tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; chung cư Happy One Premier (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM); Happy One Phú Hòa (tỉnh Bình Dương).

Cùng nhiều dự án nhà phố như: Vạn Xuân Đất Việt, Vạn Xuân Bắc Sài Gòn, VX Villa TX38, VX Villa TX39, VX Villa Riverview...

Dữ liệu của PV ghi nhận tháng 11/2023, Vạn Xuân Group đem toàn bộ quyền, lợi ích khác phát sinh từ cổ phần được dùng để bảo đảm theo Hợp đồng Chứng chỉ cổ phiếu ngày 27/03/2023 của CTCP Đầu tư Bất động sản Vạn Xuân Bình Dương để thế chấp tại Ngân hàng MB chi nhánh An Phú. Đáng chú ý, giá trị tài sản này được xác định là 1VND (một đồng), giá trị này không áp dụng trong trường hợp xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Đến tháng 3/2024, Vạn Xuân Group nhiều lần đem 30,6 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Vạn Toàn để thế chấp tại ngân hàng nước ngoài có chi nhánh TP.HCM.

Trong tháng 8 và tháng 9/2024, CTCP Đầu tư Bất động sản Vạn Xuân Bình Dương (doanh nghiệp thực hiện dự án Happy One Central) đem nhiều hợp đồng mua bán/cho thuê căn hộ với khách hàng để thế chấp tại Ngân hàng MB chi nhánh An Phú.

Hà Ly