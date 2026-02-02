Vì sao Văn Toàn không dự fan concert Hoà Minzy dù chi cả chục triệu mua vé?

Fan concert của nữ ca sĩ Hòa Minzy diễn ra tối 1/2 tại TP.HCM thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, trong đó không ít người tò mò khi thiếu vắng một số gương mặt thân thiết với nữ ca sĩ - đặc biệt là người bạn thân hơn 10 năm - cầu thủ Nguyễn Văn Toàn. Điều khiến netizen càng bất ngờ hơn là dù không xuất hiện, nam cầu thủ vẫn được cho là đã chi cả chục triệu đồng để mua vé ủng hộ chương trình.

Lý do được hé lộ khá đơn giản nhưng cũng đầy tiếc nuối: Văn Toàn hiện đang tập trung phục hồi chấn thương, phải tuân thủ giáo án tập luyện nghiêm ngặt nên không thể di chuyển vào TP.HCM đúng thời điểm concert diễn ra. Với các vận động viên chuyên nghiệp, giai đoạn hồi phục đóng vai trò then chốt, vì vậy anh buộc phải gác lại mọi kế hoạch cá nhân, kể cả việc tham dự sự kiện của người bạn thân thiết.

Văn Toàn và dàn cầu thủ, nàng WAGs bạn thân vắng mặt trong fan concert của Hoà Minzy (Ảnh: FBNV)

Dù không có mặt trực tiếp, Văn Toàn vẫn thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình với Hòa Minzy, không chỉ cùng cô nàng quay video quảng bá fan concert, còn đồng ý để Hoà Minzy trừ cả chục triệu đồng trong số tiền cô bạn đang nợ mình, coi như cách mua vé ủng hộ fan concert. Những hành động ấy thể hiện sự trân trọng và tình cảm mà chàng tiền đạo sinh năm 1996 dành cho bạn thân.

Không chỉ riêng Văn Toàn, fan concert lần này cũng thiếu vắng nhiều gương mặt quen thuộc trong hội cầu thủ và các nàng WAGs thân thiết với Hòa Minzy. Đoàn Văn Hậu bận thi đấu trận CAHN gặp CLB Ninh Bình nên không thể tham dự, trong khi Doãn Hải My cùng con trai có mặt trên khán đài sân bóng để cổ vũ chồng. Ở một diễn biến khác, Ngô Tố Uyên - bà xã cầu thủ Thành Chung đăng tải hai story ủng hộ concert, dành nhiều lời khen cho Hòa Minzy và không giấu được sự tiếc nuối vì không thể trực tiếp góp mặt do lịch trình riêng.