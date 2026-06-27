Vì sao tuyển Iran bị tước bàn thắng lịch sử ở phút 90+3, luật việt vị quy định thế nào?

Bàn thắng tưởng như đưa Iran vào vòng 1/16 World Cup 2026 đã bị VAR từ chối sau nhiều phút kiểm tra. Điều gì khiến pha lập công này không được công nhận?

Sau hơn 90 phút giằng co với Ai Cập, tuyển Iran đã trải qua cảm xúc từ vỡ òa đến chết lặng chỉ trong ít phút bù giờ. Phút 90+3, trung vệ Shoja Khalilzadeh lao vào dứt điểm tung lưới đối phương sau tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, khiến cả băng ghế huấn luyện Iran tràn vào sân ăn mừng vì tin rằng đội nhà đã dẫn 2-1.

Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Iran sẽ có 5 điểm, vượt qua chính Ai Cập để giành vị trí nhì bảng G và đoạt vé trực tiếp vào vòng 1/16. Thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.

Sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài quyết định xem xét lại tình huống. Kết quả, bàn thắng không được công nhận vì Khalilzadeh đã rơi vào thế việt vị ở thời điểm đồng đội thực hiện pha chạm bóng cuối cùng.

Cầu thủ Iran ghi bàn và ăn mừng, nhưng cuối cùng trọng tài đã bắt lỗi việt vị.

Theo Luật 11 của IFAB, một cầu thủ tấn công chỉ cần đứng gần đường biên ngang hơn cầu thủ phòng ngự áp chót tại thời điểm đồng đội chuyền hoặc chạm bóng là đã rơi vào thế việt vị. Tức là, cầu thủ này phải đứng trên ít nhất 2 cầu thủ đối phương.

Trong tình huống này, thủ môn Mostafa Shobeir đã lao ra khỏi khung thành, và đứng trên cầu thủ tấn công của Iran, khiến 2 hậu vệ Ai Cập trở thành những cầu thủ phòng ngự đứng thấp nhất. Trong đó, người được dùng làm mốc để xác định lỗi việt vị là hậu vệ Hamza Abdelkarim.

Hình ảnh VAR sau đó xác định Khalilzadeh đứng nhỉnh hơn Abdelkarim một khoảng cách rất nhỏ, chỉ khoảng nửa bàn chân, nhưng như thế cũng đủ để bị trọng tài bắt lỗi việt vị theo luật.

Đây là dạng tình huống thường khiến khán giả nhầm lẫn. Nhiều người mặc định thủ môn luôn là cầu thủ cuối cùng, còn đồng đội của anh ta sẽ là người áp chót. Nhưng trên thực tế luật không hề quy định như vậy. Khi thủ môn rời khỏi vị trí, bất kỳ cầu thủ phòng ngự nào cũng có thể trở thành người cuối hoặc áp chót để xác định lỗi việt vị.

Sau khi xem lại nhiều góc quay, VAR xác nhận quyết định của trọng tài là chính xác theo luật, dù khoảng cách chỉ được tính bằng vài centimet.

Tình huống việt vị chỉ nửa bàn chân của cầu thủ Iran.

Đáng tiếc hơn cho Iran là trước đó họ cũng bỏ lỡ không ít cơ hội. Mehdi Taremi đá hỏng phạt đền trong hiệp một, còn cú đánh đầu ở cuối trận lại đưa bóng dội xà ngang.

Chung cuộc, Iran hòa Ai Cập 1-1, khép lại vòng bảng với ba trận hòa liên tiếp và chỉ có 3 điểm, hiệu số 0. Kết quả này khiến họ lỡ hẹn với tấm vé lịch sử lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và chưa thể tự quyết số phận.

Thay vì giành vé trực tiếp như chỉ vài giây trước đó tưởng chừng đã nằm trong tay, tuyển Iran giờ phải nín thở chờ kết quả 3 bảng đấu còn lại diễn ra vào sáng mai (28/6, giờ Việt Nam) để biết mình có lọt vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Trong khi đó, tuyển Ai Cập hú vía thoát thua và đứng nhì bảng G với 5 điểm. Đội bóng này bằng điểm với Bỉ, nhưng phải xếp sau do hiệu số kém hơn (+2 so với +4). Ở vòng 1/8, Ai Cập sẽ gặp Australia, còn Bỉ đang chờ bảng xếp hạng chung cuộc của các đội xếp thứ 3 để biết đối thủ của mình.