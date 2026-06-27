Hé lộ lý do Haaland chỉ ngồi dự bị, không đá phút nào, bình thản nhìn Na Uy thua đậm Pháp

Chính HLV trưởng tuyển Na Uy đã thẳng thắn nói lý do cất Haaland trên băng ghế dự bị và không sử dụng.

TOAN TÍNH CỦA HLV NA UY

Ở lượt đấu cuối bảng I World Cup 2026, ban huấn luyện tuyển Na Uy đã đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ khi cất toàn bộ những ngôi sao lớn nhất như Erling Haaland hay Martin Odegaard trên băng ghế dự bị và không sử dụng một phút nào trong trận gặp tuyển Pháp. Đó không phải sự buông xuôi, mà là một phép tính cho chặng đường dài.

Khi cục diện bảng đấu gần như đã ngã ngũ, Na Uy hiểu rằng dù đứng nhất hay nhì bảng, họ đều giành vé vào vòng 1/16. Với việc đã biết trước nhánh đấu, HLV Stale Solbakken lựa chọn giữ chân các trụ cột để hướng đến cuộc đối đầu với Bờ Biển Ngà, đội nhì bảng E, thay vì căng sức trước ứng viên vô địch Pháp và sẽ gặp đội xếp thứ ba bảng F là Thụy Điển.

Cục diện chung cuộc bảng I.

Quyết định này cũng được chính Solbakken hé lộ từ trước trận.

“World Cup giống như một chiếc nồi áp suất. Áp lực về thể chất và tinh thần rất lớn. Chúng tôi phải thông minh trong cách sử dụng cầu thủ khi vòng knock-out đang đến gần”, ông nói.

Sau trận thua Pháp, thuyền trưởng của tuyển Na Uy tiếp tục bảo vệ quyết định thay đổi tới 10 vị trí ở đội hình xuất phát:

“Tuyển Pháp quá nhanh với chúng tôi. Nhưng tôi không hối tiếc vì quyết định xoay tua. Chúng tôi cần có một đội hình đủ sung sức cho vòng đấu loại trực tiếp”.

Trên thực tế, kể cả tung ra đội hình mạnh nhất, Na Uy cũng chưa chắc có thể đánh bại tuyển Pháp.

Đội bóng áo lam đang là một trong những ứng viên số một cho chức vô địch. Theo bảng xếp hạng FIFA trước khi World Cup khởi tranh, Pháp đứng thứ 2 thế giới, trong khi Na Uy chỉ xếp thứ 31. Chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội vẫn là rất lớn.

Điều đó cũng được phản ánh qua lịch sử đối đầu. Trước cuộc chạm trán tại World Cup 2026, hai đội đã gặp nhau 15 lần và Pháp chiếm ưu thế với thành tích thắng 7, hòa 4, thua 4.

Diễn biến trên sân cũng cho thấy sự khác biệt. Khi không có Haaland và Odegaard, Na Uy vẫn tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý, thậm chí bỏ lỡ một quả phạt đền. Tuy nhiên, Pháp với dàn sao chất lượng đã dễ dàng kiểm soát thế trận. Ousmane Dembele lập hat-trick chỉ trong 32 phút đầu, rồi sau đó thắng 4-1 chung cuộc.

CHỦ ĐỘNG CHỌN ĐỐI THỦ TẠI VÒNG 1/16

Ở vòng 1/16, Na Uy sẽ chạm trán Bờ Biển Ngà. Trên bảng xếp hạng FIFA trước khi giải đấu bắt đầu, đại diện châu Phi đứng thứ 34, thấp hơn Na Uy 3 bậc. Trong khi đó, Pháp sẽ gặp Thụy Điển, đội đang xếp thứ 38 thế giới.

Xét về lý thuyết, Na Uy rõ ràng có cơ sở để tin vào cơ hội đi tiếp. Không chỉ sở hữu Haaland và Odegaard trong trạng thái sung sức, họ còn vừa có màn chạy đà đầy tự tin trước một đại diện khác của bóng đá châu Phi.

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, Na Uy đã đánh bại Senegal với tỷ số 3-2 trong trận cầu giàu cảm xúc. Chiến thắng ấy không chỉ mang về tấm vé vào vòng knock-out mà còn chứng minh đội bóng Bắc Âu hoàn toàn có khả năng đối đầu với các đại diện hàng đầu của châu Phi.

Đáng chú ý, Senegal trước giải xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn rất nhiều so với Bờ Biển Ngà (thứ 34). Điều đó đồng nghĩa Na Uy đã vượt qua một đối thủ được đánh giá mạnh hơn đội bóng mà họ sắp gặp ở vòng 1/16.

Dĩ nhiên, thứ hạng FIFA không quyết định kết quả trên sân cỏ. Bờ Biển Ngà vẫn là một đội bóng mạnh của châu Phi và sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ, thể lực. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân, việc giữ nguyên lực lượng mạnh nhất thay vì mạo hiểm trước tuyển Pháp có thể xem là lựa chọn hợp lý của HLV Solbakken.

Na Uy chấp nhận từ bỏ mục tiêu đầu bảng để đổi lấy một Haaland và Odegaard sung sức cho vòng đấu loại trực tiếp. Và nhìn vào tương quan lực lượng cũng như những gì đã thể hiện trước Senegal, đội bóng Bắc Âu hoàn toàn có quyền tin rằng nước cờ tính toán của mình sẽ phát huy hiệu quả khi bước vào cuộc đối đầu với Bờ Biển Ngà.

Đáng chú ý, nhánh đấu của cả Pháp và Na Uy đều không dễ dàng. Nếu lọt vào vòng 1/8, Pháp có khả năng phải gặp Đức, còn Na Uy đối đầu đội thắng ở cặp Brazil – Nhật Bản.