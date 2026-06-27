Trước Cabo Verde, có bao nhiêu đội lần đầu dự World Cup đã lập tức vượt qua vòng bảng?

Tuyển Cabo Verde vừa tạo nên kỳ tích tại World Cup 2026, dù họ là đội có thứ hạng FIFA thấp nhất ở bảng H.

Loạt trận sáng nay (27/6, giờ Việt Nam) đã chứng kiến bất ngờ lớn nhất tính cho tới lúc này tại World Cup 2026. Tân binh Cabo Verde đã có trận hòa 0-0 trước Ả Rập Xê Út, qua đó giành ngôi nhì bảng H với 3 điểm sau 3 trận hòa.

Ở trận đấu cùng giờ, Uruguay thua Tây Ban Nha 0-1 và phải về nước sớm.

Trước khi bước vào giải, Cabo Verde được đánh giá thấp nhất bảng H. Đội bóng này chỉ đứng hạng 67 thế giới, thấp hơn cả 3 đội trong bảng là Tây Ban Nha (hạng 2), Uruguay (hạng 16) và Ả Rập Xê Út (hạng 61). Nhưng rồi bất ngờ đã xảy ra!

Cục diện chung cuộc bảng H.

Thủ môn Vozinha ăn mừng tấm vé lịch sử của đội nhà.

Nhìn lại lịch sử World Cup, Cabo Verde là đội tân binh thứ 7 vượt qua được vòng bảng. Sau giải đấu năm 1930 chia bảng, FIFA tổ chức World Cup 1934 và 1938 theo hình thức loại trực tiếp.

Đến năm 1950, việc chia bảng mới được tiến hành trở lại. Tuy nhiên phải tới năm 1966 mới có đội tân binh đầu tiên vượt qua được vòng bảng. Đó chính là tuyển Bồ Đào Nha của “Báo đen” Eusebio. Đội bóng này sau đó xuất sắc giành hạng Ba chung cuộc.

20 năm sau, Đan Mạch trở thành cái tên tiếp theo làm được điều này. Đội bóng này đứng nhất bảng đấu có sự góp mặt của cả Tây Đức và Uruguay, nhưng rồi phải dừng bước ở vòng 1/8.

Tới World Cup 1998, Croatia tái lập kỳ tích của tuyển Bồ Đào Nha khi trở thành đội giành hạng Ba ngay trong lần đầu dự giải. Trong hành trình đó, đội bóng này đã thắng Đức 3-0 ở tứ kết, rồi hạ Hà Lan 2-1 trong trận tranh giải Ba.

4 năm sau, Senegal trở thành bất ngờ thú vị khi góp phần khiến đương kim vô địch Pháp bị loại ngay từ vòng bảng. Đội bóng này sau đó hạ tiếp Thụy Điển ở vòng 1/8 và chỉ chịu dừng bước ở tứ kết trước Thổ Nhĩ Kỳ bởi 1 bàn thắng vàng.

Đến World Cup 2006, có 2 đội tân binh vượt qua được vòng bảng. Ghana xuất sắc xếp nhì bảng đấu có Italia, CH Séc và Mỹ, rồi dừng bước trước Brazil ở vòng 1/8. Trong khi đó, Ukraina còn tiến xa hơn, khi đánh bại Thụy Sĩ sau loạt sút luân lưu. Tại tứ kết, đội bóng này dừng bước trước Italia với thất bại 0-3.

Sau đó, phải mất 20 năm, bóng đá thế giới mới lại được chứng kiến một đội tân binh vượt qua vòng bảng World Cup. Và lần này, chiến tích đó thuộc về tuyển Cabo Verde.

Với các đội tân binh khác tại World Cup 2026, Curacao và Jordan đã chính thức bị loại. Trong khi đó, Uzbekistan thua 2 trận, hiệu số -7 và sẽ gặp CHDC Congo ở lượt cuối.