Vì sao trận chung kết Champions League bị delay 36 phút?

Theo dự kiến ban đầu, trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid sẽ bắt đầu thi đấu vào lúc 2h rạng sáng ngày 29/5 theo giờ Việt Nam. Nhưng tới gần 2h, màn hình điện tử của sân vận động Stade De France lại bất ngờ hiện lên dòng thông báo: "Vì lý do nhiều cổ động viên đến muộn nên trận đấu đã bị tạm hoãn. Những thông tin tiếp theo sẽ được thông báo trong tối đa 15 phút tới".

Chi tiết dòng thông báo của UEFA

Nếu chỉ đọc lướt qua, có vẻ cổ động viên là những người khiến trận chung kết Champions League bị delay. Tuy nhiên, theo ghi nhận ở Stade De France của phóng viên Melissa Reddy thuộc đài truyền hình Sky Sports (Anh), các khán giả đã có mặt từ rất sớm, nhưng không thể tiến vào khán đài do nhiều xe cảnh sát đã đỗ chắn khắp những con đường vào sân.

Trong khi đó, nhà báo Simon Hughes của tờ The Athletic (Anh) cho biết, nhiều cổ động viên có mặt ở Stade De France sớm tới hơn 2 tiếng đồng hồ so với giờ thi đấu, nhưng vẫn không thể vào sân. Theo Andy Kelly - cán bộ truyền thông của đội nữ và học viện đào tạo trẻ Liverpool, có tới hơn 1.000 cổ động viên không được vào sân dù chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ bóng lăn. Nhiều người đã cầm sẵn vé trên tay, đứng xếp hàng nhưng cảnh sát của sân Stade De France lại không mở cổng, không soát vé và không thông báo lý do.

Việc khán giả không thể vào sân đúng giờ không phải nguyên nhân duy nhất khiến trận thư hùng giữa Liverpool và Real bị tạm hoãn. Nhà báo Mark Ogden của đài ESPN đưa tin, xe bus chở các thành viên Liverpool bị tắc đường khi di chuyển tới Stade De France. Vì lý do này, nên Lữ đoàn đỏ chỉ có thể có mặt ở sân khoảng 1 tiếng 20 phút trước giờ thi đấu. Liverpool cũng chỉ đến sân sớm hơn khoảng 15 - 20 phút so với Real.

Ban đầu, UEFA thông báo chỉ tạm hoãn 15 phút. Nhưng sau đó, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu lại hoãn thêm 15 phút, thành 30 phút. Cuối cùng, UEFA tiếp tục... hoãn thêm 6 phút. Tổng cộng, trận chung kết Champions League 2021/22 đã bị delay tới 36 phút. Một trận đấu đỉnh cao được cả thế giới mong chờ nhưng lại phải thi đấu muộn hơn kế hoạch tới hơn nửa giờ. UEFA đang bị giới chuyên môn chỉ trích dữ dội vì khả năng tổ chức yếu kém của mình.