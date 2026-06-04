Vì sao Tổng Thư ký NATO không để ông Zelensky trả lời câu hỏi về Patriot?

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã không để Tổng thống Zelensky có cơ hội trả lời về việc thiếu các hệ thống phòng không Patriot tại Ukraine.

Trong cuộc họp báo ngày 3/6 tại Ukraine với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã không tạo cơ hội để ông trả lời câu hỏi của một nhà báo về tình trạng thiếu các hệ thống phòng không Patriot tại Ukraine.

Tại cuộc họp báo, một phóng viên của Bloomberg đã hỏi ông Zelensky về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ liên quan đến việc cung cấp các hệ thống Patriot. Tuy nhiên, theo Gazeta.Ru, ông Rutte đã giành quyền phát biểu từ Tổng thống Ukraine.

“Tôi có thể trả lời trước được không, bởi ở đây tôi cần lên tiếng bảo vệ nước Mỹ. Tôi tin rằng họ đang làm mọi thứ có thể để cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine. Tôi thực sự tin như vậy, dựa trên tất cả những bằng chứng mà tôi có”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Rutte.

Cũng trong ngày 3/6, ông Rutte cho biết vấn đề Ukraine gia nhập NATO trên thực tế không nhận được sự ủng hộ nhất trí từ tất cả các thành viên của liên minh.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky bày tỏ sự không hài lòng về tiến độ chậm chạp của các nước phương Tây trong việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

Ông Zelensky cho biết thêm, ngay cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc chuyển giao vũ khí cũng vẫn chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, Ukraine kỳ vọng sẽ hoàn tất các thủ tục chuẩn bị trong vòng 1 tuần.