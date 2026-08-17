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Vì sao Tổng thống Trump ra lệnh giảm các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc?

Hoàng Vân
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Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 16/8, trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump cho hay, ông "không hài lòng" việc Mỹ đồng ý tham gia cuộc tập trận thường niên, dự kiến bắt đầu vào ngày 17/8.

“Những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém, với phần lớn chi phí do Mỹ chi trả (như thường lệ!), mà còn gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch”, ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời mô tả Triều Tiên “không đe dọa và tôn trọng” trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Theo lời Tổng thống Trump, đã quá muộn để hủy bỏ hoàn toàn các cuộc tập trận. Do đó, ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth "giảm đáng kể" quy mô các cuộc tập trận.

Cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield kéo dài 11 ngày dự kiến sẽ diễn ra từ 17 đến 27/8, với sự tham gia của khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc và khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ.

Ông Trump cũng chỉ trích Hàn Quốc vì từ chối tham gia chiến dịch chống Iran của Mỹ.

“Gần đây tôi đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu họ có muốn cùng chúng tôi tham gia vào quá trình phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không. Họ đã trả lời "không, cảm ơn!"”, ông Trump cho hay.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên sau nhiều năm căng thẳng, gặp gỡ Chủ tịch Kim Jong-un 3 lần và giảm quy mô một số cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Năm 2019, ông Trump trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đặt chân đến Bình Nhưỡng, trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu phi quân sự.

Tuy nhiên, quan hệ lại xấu đi sau khi các nỗ lực ngoại giao bế tắc.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã mở rộng hợp tác quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời đẩy mạnh các cuộc tập trận chung và triển khai vũ khí chiến lược trong khu vực.

Từ lâu, Triều Tiên đã mô tả các cuộc tập trận như vậy là diễn tập cho một cuộc tấn công tiềm tàng, và đã đáp trả bằng cách mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình, đồng thời cho rằng điều đó là cần thiết để ngăn chặn một cuộc tấn công của Mỹ.

Hôm 14/8, trước thềm cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield mới nhất, Bình Nhưỡng đã lên án cuộc tập trận này là "mối đe dọa ở cấp độ mới", và tuyên bố sẽ đáp trả bằng "mức độ răn đe mới".

Theo RT
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