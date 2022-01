Vì sao tôm hùm 'nhà giàu' có giá siêu rẻ?

Cận Tết, nhiều shop kinh doanh hải sản online chào hàng tôm hùm Úc ăn Tết chỉ với giá từ 600.000 đồng/kg, size từ 0,8-1,2kg/con. Liên lạc với chủ shop tên Quyên, người này cho hay, đây là tôm hùm Úc tươi sống chứ không phải hàng đông lạnh.

“Sở dĩ tôm này có giá rẻ do đây là tôm yếu nhưng chưa “ngất” hẳn nên vẫn đảm bảo độ tươi ngon, nhiều gạch, giá cả lại phải chăng để khách hàng thưởng thức. Mỗi ngày, bể chỉ có khoảng 10-15 con tôm dạng này nên mọi người tranh thủ mua sớm” – Quyên nói.

Tại một số siêu thị tại Hà Nội, tôm hùm Úc nhập khẩu giá “sốc”, chỉ 899.000 đồng/kg. Còn tại TPHCM, giá tôm hùm Úc có giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg. “Đã nghe nhiều về tôm hùm Úc rất ngon và bổ nhưng tôi chưa có dịp thưởng thức vì giá quá cao, tuy nhiên lần này rất bất ngờ khi đi siêu thị mua được tôm hùm “ngoại” có giá rẻ như vậy. Do đó, tôi mua thử về cho cả nhà thưởng thức” – chị Thu Hà (ngụ quận 1, TPHCM) cho hay.

Tôm hùm Úc giá giảm sốc, chỉ còn tầm 1,5 triệu đồng/kg

Theo ông Trường, nguyên do lớn nhất là bởi cửa khẩu Trung Quốc đang gặp vấn đề về xuất nhập hàng hoá do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Điều này khiến nhiều nhà xuất khẩu hàng sang Trung Quốc phải chờ thông quan quá lâu, thậm chí bị hủy đơn nên buộc phải bán với giá thấp kỷ lục để thu hồi vốn. Do đó Úc đã tìm những thị trường khác để xuất khẩu tôm, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường rất tiềm năng của Úc.

Ông Trần Văn Trường, đại diện một cửa hàng nhập khẩu tôm hùm chính ngạch tại TPHCM cho hay, đúng là vài ngày gần đây, giá tôm hùm Úc đã hạ nhiệt. Tôm hùm Tây Úc đang được ghi nhận mức giảm cực mạnh so với trước đây nói chung và cùng kỳ năm ngoái nói riêng. Tuy nhiên, mức giá sốc dưới 1 triệu đồng/kg đa phần là tôm có kích cỡ nhỏ và hàng ngộp.

Tuy nhiên, nhiều nhà nhập khẩu hải sản cũng thừa nhận, mức giá giảm này có thể chỉ duy trì trong thời gian ngắn; nếu giá nhập khẩu tăng cao trở lại thì đơn vị kinh doanh sẽ điều chỉnh giá cho phù hợp.