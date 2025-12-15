Liên quan vụ việc cô gái chắp tay lạy khi điều khiển xe máy bị Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) mời lên làm việc và cho biết sẽ tịch thu phương tiện, PV Báo Người Lao Động đã trao đổi với Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TPHCM để làm rõ tình huống pháp lý này.

CLIP: Cô gái trẻ chạy xe máy buông hai tay gây bão mạng xã hội

Theo Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TPHCM, tại khoản 11, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định tịch thu phương tiện đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe.

Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng quy định tại điểm a Khoản 9 Điều này.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trước đó mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái điều khiển xe máy, phía sau chở theo người bạn. Trong lúc điều khiển xe, cô gái buông cả hai tay và chắp tay lạy mục đích để bạn quay lại clip.

Cùng lúc này, cô gái còn cười lớn và đùa giỡn với bạn. Đoạn video sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, lên án gay gắt hành vi coi thường tính mạng khi tham gia giao thông.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào tối 7-12 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua phường Lái Thiêu, TPHCM.

Đội CSGT Bình Triệu sau đó xác định được danh tính người điều khiển phương tiện và mời người này đến làm việc.

Tại cơ quan chức năng, T.T.V. (SN 2004, ngụ phường Thủ Dầu Một, TPHCM) thừa nhận mình là người điều khiển xe, buông cả hai tay như trong clip.