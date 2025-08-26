Vì sao thủy kích có thể khiến chủ xe tốn hàng trăm triệu đồng sửa chữa? Nếu lỡ chết máy vì ngập, có nên thử nổ máy lại không?
Minh Quân |
Thủy kích đang trở thành nỗi lo lớn của nhiều tài xế khi mùa mưa ngập tới. Không chỉ khiến xe đột ngột chết máy giữa đường, hiện tượng này còn có thể kéo theo chi phí sửa chữa lên tới hàng trăm triệu đồng. Điều gì khiến thủy kích nguy hiểm đến vậy, và trong tình huống xe chết máy giữa dòng nước, tài xế nên ứng xử thế nào để hạn chế rủi ro?
Theo An ninh tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/vi-sao-thuy-kich-co-the-khien-chu-xe-ton-hang-tram-trieu-dong-sua-chua-neu-lo-chet-may-vi-ngap-co-nen-thu-no-may-lai-khong-205250826094853096.htm