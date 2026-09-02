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Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt?

Minh Tuệ
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Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt trong vụ Nhận hối lộ lớn? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (Ảnh: Bộ Công an)

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật.

Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Tags

Trần Văn Thuấn

Bộ Y tế

nhận hối lộ

Cục Cảnh sát kinh tế

Bộ luật Hình sự

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